股市估市：港股料再度下試萬七關

內地第二季經濟數據疲弱，剛結束的重要會議內容未見驚喜。儘管中國人民銀行意外連環減息，惟對實體經濟及融資需求的幫助有限。民眾與企業對經濟前景看法審慎，增消費、加槓桿的意願不大。內地經濟乏力，企業盈利改善或受阻。

另一邊廂，隨着美國大選臨近，地緣政治風險升溫，港股暫欠催化劑，恒生指數料回試17,000點關口。

策略上，硬件股及本地公用股料看高一線，前者可受惠於人工智能（AI）應用刺激智能手機及個人電腦的換機需求，後者將受惠於減息周期將至，高息股吸引力增強，加上業務布局上較少受到美國大選所影響。

內地重要會議舉行前，投資者期望已不高，結果一如預期聚焦中長線改革方向，對短期宏觀經濟政策未見啟示。是次會議新加高質量發展與新質生產力，反映更注重長期可持續性發展，改革陣痛期的容忍度提升。會議亦強調財稅改革及金融改革，就市場關注的消費稅，規模及時間表尚未公布。但文件提到要適當擴大地方稅收管理許可權，消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，有助改善地方財政。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）