產經

股市估市：港股料再度下試萬七關

內地第二季經濟數據疲弱，剛結束的重要會議內容未見驚喜。儘管中國人民銀行意外連環減息，惟對實體經濟及融資需求的幫助有限。民眾與企業對經濟前景看法審慎，增消費、加槓桿的意願不大。內地經濟乏力，企業盈利改善或受阻。
另一邊廂，隨着美國大選臨近，地緣政治風險升溫，港股暫欠催化劑，恒生指數料回試17,000點關口。
策略上，硬件股及本地公用股料看高一線，前者可受惠於人工智能（AI）應用刺激智能手機及個人電腦的換機需求，後者將受惠於減息周期將至，高息股吸引力增強，加上業務布局上較少受到美國大選所影響。
內地重要會議舉行前，投資者期望已不高，結果一如預期聚焦中長線改革方向，對短期宏觀經濟政策未見啟示。是次會議新加高質量發展與新質生產力，反映更注重長期可持續性發展，改革陣痛期的容忍度提升。會議亦強調財稅改革及金融改革，就市場關注的消費稅，規模及時間表尚未公布。但文件提到要適當擴大地方稅收管理許可權，消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，有助改善地方財政。
創科受惠產品需求回暖
個股方面，可留意創科實業(00669)。高通脹高利率時期將告一段落，減息周期將至，美國房地產銷售成交有望回升，家居裝修需求料回暖，利好公司業務。同業泉峰控股(02285)早前發盈喜，客戶訂單量回升，印證行業步入復甦期。估值上，創科現價對應2024財年預測市盈率約20倍，低於5年平均水平，上望目標價108元，支持位87元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）
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