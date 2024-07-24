北角城中心舖意向價3.5億

有市區大型商舖以十多年前的價位放售。北角英皇道250號北角城中心部分地下及部分一樓零售樓面，意向價3.5億元，較近15年前購入價略低。

高力承業主委託代理出售上述物業，該大廈樓高23層，地下至3樓為零售用途，4樓以上為寫字樓單位。是次出售項目總面積逾40,800方呎，其中，地下面積約20,722方呎，一樓面積約20,124方呎，現時出租率100%，以放售價計算，租金回報率約5厘。

低過15年前購入價 該公司翟聰表示，現時地下租客為連鎖化妝品、健康用品店、連鎖快餐及外資銀行等，每個舖位均設獨立入口；而一樓商舖包括中西醫診所、理髮店及大學專業進修學院等。據了解，該項目於2009年10月以約3.55億元購入，最新放盤價低約500萬元。

另方面，鮮有錄得成交的北角甲級商廈嘉華國際中心，剛有逾3,000方呎全海景樓面推出市場放售，意向價約4,314萬元。中原（工商舖）寫字樓部陳權威指，是次代理放售該廈11樓01至02及12室，建築面積分別約2,649方呎及約946方呎，呎價約1.2萬元。其中，01至02室即將交吉，12室則連租約出售，物業可以分開或合併一批形式洽購。

此外，美聯商業蕭惠碧稱，代理放售及放租上環億利商業大廈低層海景單位，該物業建築面積約3,125方呎，業主意向售價約4,063萬元，折合呎價約1.3萬元，意向租金約81,250元，呎租約26元。