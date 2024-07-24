居屋罕獲內地生租 每呎$34

內地學生租樓熱潮未減，市場更罕有出現同類租客租住居屋單位個案，大埔居屋大埔廣場兩房戶獲兩名內地女學生合租，成交呎租達34.9元，屬理想價。

中原黃達雄表示，上述單位為2座中層A室，實用面積約372方呎，以每月租金約1.3萬元，由該組學生租客在零議價下承租，並一口氣支付一年租金，涉額共約15.6萬元。

鳳禮苑呎售8182元 兩年高 買賣方面，部分盤源較少的居屋亦錄高價成交個案。富誠地產周永鋒表示，黃大仙鳳禮苑B座高層3室，實用面積約407方呎，減價約27萬元，以333萬元未補價第二市場價售出，呎價約8,182元，創項目同類市場近兩年呎價新高。

他指出，該屋苑現時只有5個單位放售，以第二市場為主，而上址為約9個月首宗兩房買賣。據香港房屋委員會資料，對上呎價高位於2022年9月錄得，當時一個實用面積約406方呎兩房單位，成交呎價約8,936元。

事實上，近日未補價居屋承接力不俗，中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦泰苑H座中層3室，實用面積約521方呎，三房間隔，以482萬元售出，呎價約9,251元。

利嘉閣鄭啟聰指出，將軍澳居屋康盛花園1座高層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，成交價403萬元，呎價約6,807元。