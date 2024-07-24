維港滙傳一客購兩單位
新盤市場頻錄「一客二食」。信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，昨日連沽兩伙，共涉2,507.83萬元，市傳由同一組買家購入。該盤最新公布夥同代理推出「星級運動體驗禮遇」優惠吸引買家。
最新售出的單位包括維港滙III的2座26樓C室，為實用面積449方呎兩房戶，成交價1,244.56萬元，呎價約27,718元。會地副主席兼常務董事黃光耀表示，該系列項目開售至今共沽1,237伙，套現逾215億元。
信和置業執行董事田兆源稱，為迎接法國巴黎奧運會，由7月18日至8月9日期間，經代理行選購該盤三房或以上單位的買家，可獲贈代理行送出價值約3萬元的運動課程、運動用品禮券及優惠，每間代理行名額5個，先到先得，優惠總值60萬元。
ONE SOHO全數售出
信置的旺角ONE SOHO日前沽出全盤最後一伙，為29樓B1室實用面積285方呎一房戶，成交價650.54萬元，呎價約22,826元。項目提供322伙，由2021年5月開售至今悉數售出，套現逾22億元。
此外，壽臣山洋房項目壽臣山15號日前招標沽出3號洋房，實用面積9,694方呎，配備升降機，外連花園及天台，附有私人泳池，做價逾7.17億元，暫屬今年港島區一手豪宅單一成交金額最高，呎價74,000元。
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