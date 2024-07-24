維港滙傳一客購兩單位

信和置業執行董事田兆源稱，為迎接法國巴黎奧運會，由7月18日至8月9日期間，經代理行選購該盤三房或以上單位的買家，可獲贈代理行送出價值約3萬元的運動課程、運動用品禮券及優惠，每間代理行名額5個，先到先得，優惠總值60萬元。