新盤概況：意嵐周六次輪賣139伙

新界「細價」新盤即將展開新一輪銷售。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，已上載最新銷售安排，落實周六作次輪銷售，以價單形式發售139伙，折實平均呎價約11,126元，盡推目前已開價的單位。

該集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，次輪將發售單位涵蓋87伙開放式戶、20伙一房戶、27伙兩房戶及5伙三房戶，折實價由222.6萬至776.3萬元，折實呎價8,768至14,051元。當中有48伙折實價屬「2字頭」。

是次銷售將設3個時段，最先的S組為發展商或關聯公司的員工。其次的A組買家時段，須購兩至5伙，或一伙兩房，又或一伙三房單位。地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，今輪將於周五中午12時截票。