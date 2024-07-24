二手樓衰過撤辣前

太古城賣5球11年低 海珀名邸蝕420萬 樓市插穿撤辣前低位，不少二手單位樓價倒流至逾10年前。向為市場指標的鰂魚涌太古城，最新成交價跌至500萬元，創屋苑逾11年新低，呎價險守萬元關口。東涌海珀名邸洋房做價更比14年前一手價再低逾12%，原業主持貨逾6年，帳面蝕420萬元。

中原張光耀表示，上述為太古城太湖閣低層B室，實用面積約484方呎，今年初放售，上月下調叫價至650萬元，再劈150萬元沽出，呎價約10,331元。屋苑對上一宗500萬元成交，要追溯至2013年6月，當時鄱陽閣低層C室，同以500萬元沽出，為項目對上低位。原業主於1995年以251萬元購入。

尚悅樓價重返2014水平 新界洋房做價跌勢更慘烈。市場消息透露，海珀名邸一幢單號洋房，實用面積約2,355方呎，以2,280萬元售出，呎價約9,682元。據了解，原業主為內地人士，於2018年購入單位，樓價帳面跌約15.6%，而上址2010年時一手購入價約2,598萬元，是次成交更低。

消息稱，元朗尚悅6座低層單位，實用面積約446方呎，成交價440萬元，呎價約9,865元，原業主於2014年以約440萬元購入，帳面近平手離場，反映樓價重返10年前水平。美聯報告指，今年上半年已知上手購入價的二手私宅註冊，持貨逾10年轉售的業主佔約56%。

利奧坊‧曉岸兩年輸百萬 昨日二手市場再現至少10宗蝕讓。香港置業林冬盈表示，旺角利奧坊‧曉岸2座中層A室兩房戶，實用面積約390方呎，獲外區內地優才租客以620萬元承接自住，呎價約15,897元，原業主於2022年9月以約720萬元購入，約兩年帳面蝕100萬元。

利嘉閣彭錦添稱，青衣翠怡花園8座高層F室，實用面積約368方呎，兩房間隔，剛以466.8萬元成交，呎價約12,685元，原業主持貨約7年，單位帳面貶值約12.6%。

將軍澳繼續是重災。該行鄭健沐指，區內峻瀅1期2座高層E室套三房戶，議價後減價50萬元，以718萬元成交，呎價約9,729元，原業主於2017年以約886萬元購入，帳面虧損168萬元。中原黃靜娟表示，同區都會駅2座低層E室，叫價760萬元，降價至656.8萬元沽出，呎價約13,487元，原業主持貨逾6年帳蝕93.2萬元，單位貶值約12.4%。

二手私樓時光倒流價