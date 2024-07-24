●中國證監會國際合作司發布關於深圳上市A股美的集團的境外發行上市備案通知書，公司擬發行不超過6.51億股境外上市普通股，並在香港聯合交易所上市。自備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市，擬繼續推進的，應更新備案資料。

●新加坡金管局公布，當地6月核心通脹（不包括私人交通和住宿費用）按年升幅降至2.9%，較5月放緩0.2個百分點，低於市場預期的3%，並為2022年3月以來最小升幅；按月計則持平。另當地6月整體通脹率降至2.4%，較5月放緩0.7個百分點，並低於市場預期的2.7%；按月計跌0.2%，5月份則按月升0.7%。