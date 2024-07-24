簡訊一覽
●中國證監會國際合作司發布關於深圳上市A股美的集團的境外發行上市備案通知書，公司擬發行不超過6.51億股境外上市普通股，並在香港聯合交易所上市。自備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市，擬繼續推進的，應更新備案資料。
●稻草熊娛樂(02125)發盈喜，預期截至今年6月底止半年將錄純利約2,900萬至3,900萬元人民幣，按年上升約20.75至28.25倍。
●威華達控股(00622)預計，截至今年6月底止半年淨虧損近1.11億元，較去年同期錄淨溢利1,180萬元由盈轉虧。
●內地杭州昨完成今年第7批次住宅用地出讓，兩幅地皮總建築面積約9.3萬方米，起始總價約22.87億元（人民幣‧下同），最終在均經歷逾40輪報價後，兩幅地皮均溢價成交，共計攬金29.42億元。其中一幅地皮由綠城中國(03900)旗下杭州綠城浙超置業以6.05億元總價競得。
●香港科技探索(01137)公布，關於公司以每股2.15元的要約價回購並注銷最多一億股股份的建議，共接獲2.19億股有效接納。該一億股股份將獲公司回購及注銷，料於8月1日或之前進行，總代價2.15億元。完成後，控股股東Top Group一致行動集團持股將由約45.75%增到約51.55至51.72%。
●新加坡金管局公布，當地6月核心通脹（不包括私人交通和住宿費用）按年升幅降至2.9%，較5月放緩0.2個百分點，低於市場預期的3%，並為2022年3月以來最小升幅；按月計則持平。另當地6月整體通脹率降至2.4%，較5月放緩0.7個百分點，並低於市場預期的2.7%；按月計跌0.2%，5月份則按月升0.7%。
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