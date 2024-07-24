原鋁上半年多產3.9% 中國貢獻2155萬噸

國際鋁業協會（IAI）數據顯示，上半年全球原鋁產量3,584萬噸，按年增長3.9%，主要受到中國產量增加推動；單計6月全球鋁產量594萬噸，按年增長3.2%，日均產量為19.8萬噸。

官方數據顯示，中國上半年的鋁產量為2,155萬噸，按年增長7%。IAI則估計，期內西歐和中歐產量為137萬噸，增2.2%；俄羅斯和東歐產量為204萬噸，增2.4%；海灣地區產量為310萬噸，增0.7%。價格方面，今年5月底，鋁價升至近兩年高，引發生產商增產，其後價格累跌17%。

新興國央行勢續買金 至於黃金價格，投行高盛表示，由於價格敏感性和近期價格飆升，內地黃金需求目前呈周期性疲軟態勢，但包括中國人民銀行在內的新興市場央行，可能會繼續頻繁購買黃金。該行預計，上海金價下跌10%將使內地實物黃金需求增加16%。儘管近期的價格飆升對周期性需求造成了壓力，但結構性變化使得內地的結構性黃金需求基本保持不變，因為信心下降和利率下調對需求的提振基本抵銷了本地生產總值（GDP）增長趨勢下降帶來的衝擊。

該行重申對明年金價見每安士2,700美元的預測，原因是中央政府堅定購買黃金、美國可能降息以及地緣政治緊張局勢。不過，該行同時指出，對價格特別敏感的內地市場正在消化價格漲勢，這表明黃金達到2,700美元目標的時間可能晚於其今年底的基線預測。現貨金昨日曾報每安士2,407美元，升0.45%。

油市明年料供過於求 油價方面，摩根士丹利報告指出，當前原油市場緊張，故維持今年第三季布蘭特期油價格預測平均值86美元不變，惟到了第四季供需將回復平衡，屆時季節性需求將減弱，石油輸出國家組織（OPEC）及非OPEC產油國供應將恢復增長，故料明年油市可能供過於求，布蘭特期油價格或會下跌到每桶70美元中高區間，昨日則處82.14美元。