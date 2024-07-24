以太幣現貨ETF准美上市

美國證券交易委員會（SEC）於以太幣（Ethereum）創立10周年當天（22日）「開綠燈」，批准首批以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）申請，首批以太幣現貨ETF將於7月23日上市，這是比特幣（Bitcoin）現貨ETF上市自今年1月上市後，第二隻加密貨幣現貨ETF獲美國當局批准上市。

全數獲批 5隻率先掛牌 據報，是次提交申請的9個以太幣現貨ETF獲全數批准上市，包括貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）、富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）、景順（Invesco）、21Shares、VanEck、Bitwise等發行機構，至於資產管理規模（AUM）超過91億美元的灰度以太幣信託（ETHE）也獲准轉為ETF，灰度以太幣迷你信託（ETH）同時獲得通過。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）發布通知表示，已將5個以太幣現貨ETF上架，包括21Shares Core以太幣ETF（CETH）、Fidelity以太幣基金（FETH）、Franklin以太幣ETF（EZET）、Invesco Galaxy以太幣ETF（QETH）和VanEck以太幣ETF（ETHV），預計將在美國時間7月23日開放交易。

以太幣昨日每枚曾報3,524美元，按日升近1%，及後反覆；比特幣則報66,965美元。分析指出，若特朗普當選下屆美國總統，主張反加密貨幣的SEC主席亨斯勒（Gary Gensler）將被迫於明年初辭職。