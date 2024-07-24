德銀電腦故障 籲撈CrowdStrike不成

網絡安全公司CrowdStrike上周因為軟件更新問題，引發全球電腦大死機事件後，其股價連日暴跌。在這場史上最嚴重的電腦事故之中，亦出現了一件令人啼笑皆非的插曲。

女股神連日加倉 德銀分析師Brad Zelnick在周一發表的研究報告中，提到他於上周五本來打算建議撈底該股，卻因為電腦系統出事，而未能發布最初的研究報告。

對於CrowdStrike的股價暴跌，Zelnick坦言承認︰「我們在上周五的第一個反應是，一隻優質股票出現10%以上的回調乃是買入機會。」巧妙的是，由於德銀的電腦系統因為CrowdStrike出事而死機，故他最終無法順利發表報告。而到本周一，CrowdStrike股價再次暴跌，跌幅甚至更大。

不過，他亦未有完全改變觀點，強調「我們仍看好該公司，同時認為這是該公司的決定性時刻……風險在於該公司如何應對。」

有別於德銀的僥倖，電腦系統正常運作的方舟投資（Ark Invest）上周五共買入近1,200萬美元的CrowdStrike股票，並且在周一再度加倉。方舟投資的創始人伍德（Cathie Wood）過去因為靠投資科技股取得巨額回報而得到「女股神」的稱謂，可惜近年風光不再，經常成為反向指標，包括太早沽出英偉達（Nvidia），白白錯失大升浪。