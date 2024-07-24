美飲品商績優靠加價

可口可樂上季經調整多賺6.7% 調高全年盈測 雖然美國的通脹壓力依然存在，物價繼續上升，但一些傳統消費股的業績表現依然強勁，反映出整體消費未有減速迹象。當地上市的可口可樂公司（Coca-Cola Co）公布截至6月28日止季度業績，期內收入按年升3.26%至123.63億美元；經調整純利達到36.16億美元，按年增長6.79%。整體而言，可口可樂的季績明顯優於其競爭對手百事公司，並且將全年內生收入增長（撇除併購及出售）預測上調一個百分點，最新料增幅介乎9至10%。

可口可樂亦同步上調了全年經調整每股盈利增長預測到5至6%，上調幅度同樣是一個百分點。單計北美市場，可口可樂的銷售量按年下跌1%，但由於產品售價大幅增長11%，故該地區的銷售額不跌反升10%。換言之，可口可樂成功地靠加價與調整產品組合實現了強勁增長，而不久前百事公司才聲稱美國消費疲弱拖累了銷售表現。

憂匯率風險影響收入增幅 如此看來，可口可樂似乎比起百事更具業務韌性，能夠抵禦通脹及高利率等逆風。可口可樂董事長兼行政總裁James Quincey表示，對第二季的業績感到鼓舞，並且有信心實現提高後的全年業績指引目標。

話雖如此，該公司仍然警告，匯率風險可能會在本季度為經調整收入增幅帶來4個百分點的負面影響；而經調整盈利會受到8個百分點的拖累。

綜觀全球業務，可口可樂的銷售額於上季按年增長2%，主要來自拉丁美洲地區、亞太區。以產品分類來看，有氣飲品銷量增長3%，其中經典版的可樂銷量增長2%；而無糖可樂（Zero Sugar）的銷量增長更達到6%，而且是在全球所有市場均實現增長。至於果汁、奶類、植物飲品的銷量增長2%，主要受北美及亞太區市場推動。水、茶及咖啡的整體銷量則大致持平。

歐洲中東非洲提價24% 值得留意的是，雖然該公司在北美的產品加價11%，但並非加幅最大的地區。歐洲、中東及非洲（EMEA）地區加幅甚至達到24%，冠絕全球；而拉美地區則加價19%，主要受到某些市場的嚴重通脹所影響。

在亞太地區方面，該公司在非酒精即飲飲品（NARTD）的市場份額（以金額計）有所提升，主要增長來自菲律賓、日本及南韓。業績公告中雖然並未提到中國，但其產品整體價格在亞太區下跌3%，但整體銷售量有所增加，這種現象亦符合目前中國的消費降級趨勢。

以列帳純利計，該公司上季盈利下跌5.33%至24.11億美元，主要受到併購與出售交易所錄得的帳面盈虧所影響；同時亦有小部分是因為架構重組費用。

可口可樂上季業績摘要