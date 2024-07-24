商湯躋身內地GenAI服務三甲

目前，商湯大裝置管理的算力實現全國聯網統一調度，截至今年第一季度之總算力規模達1.2萬petaFLOPS（每秒浮點運算次數），預計至今年底將增至2.5萬petaFLOPS。

另外，IDC發布的《零售行業數據智能市場分析──以客戶為主導的零售業的逆向體驗》報告顯示，去年內地零售行業大數據市場支出規模達到4,306億元，預計2027年將增長至9,809億元，年均增長率為22.9%。