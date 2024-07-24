商湯躋身內地GenAI服務三甲
去年，內地生成式人工智能（GenAI）進入發展元年，智能算力需求爆發式增長。國際數據公司IDC最新發布《中國智算服務市場（2023下半年）追蹤》報告顯示，去年下半年內地智算服務市場整體規模達到114.1億元（人民幣‧下同），按年增長85.8%，其中GenAI IaaS（生成式AI基礎設施即服務）市場去年錄得爆發式增長，下半年市場規模達到32.2億元。商湯(00020)在內地雲計算基礎設施廠商中脫穎而出，去年下半年躋身內地GenAI IaaS服務廠商首3位，進身GenAI IaaS領域第一梯隊。
瑞銀料蔚來虧損按季縮6%
目前，商湯大裝置管理的算力實現全國聯網統一調度，截至今年第一季度之總算力規模達1.2萬petaFLOPS（每秒浮點運算次數），預計至今年底將增至2.5萬petaFLOPS。
另外，IDC發布的《零售行業數據智能市場分析──以客戶為主導的零售業的逆向體驗》報告顯示，去年內地零售行業大數據市場支出規模達到4,306億元，預計2027年將增長至9,809億元，年均增長率為22.9%。
企業消息方面，小米集團(01810)官方微博顯示，小米MIX Fold 4售價8,999元起，而首款小摺疊小米MIX Flip售價則為5,999元起。另小米投資的具身智能企業「小雨智造」與松下合資公司唐山松下達成戰略合作，雙方將共同推動智能焊接機械人技術發展。
車企方面，投行瑞銀料造車新勢力蔚來(09866)次季虧損約49億元，按季收窄6%，按年收窄20%，遂將其美股目標價由7.2美元降至5.2美元，維持「中性」評級。蔚來港股昨日收報36.1港元，升1.54%。
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