內地12省市再融資支持傳延長兩年半

中央政府強調要為地方政府化解債務風險，市傳12個重點化債省市的國有銀行和地方政府需幫扶地方政府融資平台（LGFV，又稱城投公司），償還不遲於2027年6月底到期的境內外債務，意味中央對地方的再融資支持措施或由今年底進一步延長兩年半。

近年LGFV不斷加槓桿，已被外界形容為計時炸彈。惟內媒報道，自去年7月中央政治局會議提出制訂實施一籃子化債方案，隱債困局正被打破，例如33個地級市超額完成年度化債計劃。分析指，債務結構優化之外，不僅有效緩解地方政府的短期償債壓力，也推動地方財政的永續發展，具體由發行特殊再融資債券、金融化債置換展期等方式以解燃眉之急，推動城投企業轉型等則能增強中長期「造血」能力。

外媒引述消息指，目前相關地方融資平台可於境內市場進行新融資，而離岸借貸會受更嚴格控制，除非所得款項是用於未償還的債務再融資。據統計，截至周一止，LGFV今年發行的美元債券規模攀升至241億美元的紀錄新高，按年急增79%。國際評級機構標普全球評級更預計，今年下半年LGFV美元債發行將維持活躍，因其在岸和離岸再融資需求依然沉重。

撐優質企借中長期外債 國家發改委昨指，為進一步擴大高水平對外開放，提升跨境投融資便利化，支持優質企業更好統籌內地及國際兩個市場兩種資源，積極支持行業地位顯著、信用優良、對促進實體經濟高質量發展具有帶動引領作用的優質企業，借用中長期外債，即合理開展中長期外債融資，並引導企業將外債集資所得用於配合落實國家重大策略、協助建構現代化產業體系、促進經濟社會高品質發展。該通知自本月29日起實施，為期5年。