華首6月城鎮新增就業達標58%

內地人力資源社會保障部表示，上半年延續實施階段性降低失業保險費率政策，節省成本約859億元（人民幣‧下同），且新增就業保持增長，首6個月城鎮新增就業698萬人，按年增20萬人，完成全年目標任務58%。

人社部就業促進司副司長運東來指，隨着經濟向好，新質生產力加快發展，就業情勢可望持續保持穩定。不過，外部環境複雜嚴峻，內地有效需求仍顯不足，部分企業生產經營仍面臨較大壓力，部分勞工求職就業仍有困難。

當局又稱，今年中央財政支持招募3.44萬名畢業生，目前大學畢業生正陸續離校，還有一些未落實就業。從7月起，以未就業畢業生等青年為重點，已啟動行動集中力量開展就業幫扶，涉5大強化舉措，包括密集舉辦百日千萬招募、城市聯合招募等活動，同時嚴厲查處不實招聘、電訊詐騙、「培訓貸款」等違法違規行為。

內地加強政策落實穩就業，也鼓勵創業擴就業，更要深化社會保障制度。首6個月3項社會保險基金總收入4.1萬億元，總支出3.6萬億元，6月底累計結餘8.8萬億元。

廣東上半年GDP增3.9% 另外，廣東省今年上半年地區生產總值（GDP）按年增長3.9%。細看之下，高新科技產業的蓬勃使規模以上工業增加值按年增長6%，增速按年提升3.5個百分點，可是消費略嫌疲弱，即使居民人均可支配收入按年增長4.4%，社會消費品零售總額按年僅增1.2%，其中城鎮市場按年增長更只有0.6%。

人行降息卻稍加大了人民幣匯價壓力，人民幣即期匯率下午4時30分收報7.2741，小幅下挫4點子，續創近兩周低位，離岸價曾高見7.2856，即每百港元兌約93.31元人民幣。

多家投行認為，人行正逐步調整政策利率框架，憧憬下半年將推更多刺激措施。花旗認為，下調貸款市場報價利率（LPR）較預期早，反映人行對外匯及經濟的關注。瑞銀指，降低作為樓按及長期企業貸款參考利率的5年期以上LPR，將略為支持信貸需求，穩定市場情緒，料下半年7天期逆回購利率及LPR將再降10點子，並會降低存款準備金率25點子。