10大最佳CEO中企股價平均漲47%

「2024福布斯中國最佳CEO榜單」一共有50人，10大CEO所帶領的公司在考核期內，股價平均上漲47%，並於最近財務年度平均實現淨利率增長1.7倍。

跟以前的榜單不同，新一份並無為上榜者排名，但提到陳磊和趙佳臻領導的廉價電商平台拼多多「實現了超越同儕的經營表現」，主要歸功於本土市場經營的持續優化與海外市場的突圍。

TikTok擬西班牙愛爾蘭推網購 儘管拼多多否認旗下海外電商平台Temu「今年上半年銷售額200億美元、高於去年全年的180億美元」等數據，但「出海」已成大勢所趨，市傳「海外版抖音」TikTok正計劃最快今年10月在西班牙和愛爾蘭推出TikTok程式內的網購平台，已通知商家和內容創作公司，其他準備工作包括在西班牙聘請約40人，成為歐洲電商業務最大團隊，又在馬德里和倫敦等地招攬通曉西班牙語的人負責物流、合規和策略等，然後在明年擴張至更多歐洲國家。

福布斯稱，上榜CEO的42人帶領公司實現不俗的海外收入增長，10大CEO的公司錄得海外收入對增長的平均貢獻率高達33%，意味如果中國最頂尖的CEO無法帶領公司實現跨市場經營，增長就會「掉隊」，「跨國經營能力已成為衡量中國CEO表現的一項重要指標」。