鍾睒睒身家年內蒸發千億

樽裝水減價戰重創股價 然而，該企今年慘遭內地網民「出征」，2月底娃哈哈創始人宗慶后辭世後不久，鍾睒睒突然被斥「忘恩負義」；踏入3月「東方樹葉」樽裝茶就被圍攻「包裝媚日」；鍾的兒子又被指控持有美國國籍，股價一個月內跌了最多近10%。

其實輿論風暴很快就平息下來，3月底公布去年業績後股價反彈最多約15%，於5月3日創下今年新高，真正重創股價的乃近兩個月樽裝水爆發減價戰，股價上周低見32.2元，市值約兩個半月蒸發最多逾777億元，就算鍾睒睒放風計劃掃入約4%的農夫山泉香港上市股份也無補於事，股價今年累跌26.68%。

同樣是鍾睒睒做控股股東的上海上市藥企萬泰生物昨日亦瀉7.39%，原因是周一宣布不再與葛蘭素史克合作開發新一代子宮頸癌疫苗，現有二價疫苗又苦於市場競爭。萬泰生物早前已發盈警稱，這會拖累上半年純利暴瀉超過80%，儘管今年股價經歷大起大跌後僅累跌8.98%，但似乎也未許樂觀。

富瑞下調目標價一成半 不過，截至周二收市，鍾睒睒在農夫山泉的持股市值約3,127億元，於萬泰生物的持股折合僅約680億元，因此內地首富會否換人，按理還是要看農夫山泉股價弱勢能否逆轉，否則有機會被拼多多創始人黃崢取代，目前兩人財富還有約70億美元的差距。

券商富瑞坦言，農夫山泉的即飲茶類產品銷售強勁，可是基數漸高會令增長放慢，難免要加碼品牌上的投資以擴大市佔率，主業樽裝水銷情則受到內地網民口誅筆伐的影響，即使上月已見企穩，恐怕明年始能復原，於是下調該股目標價約15%至37.4元，評級維持「持有」。

另一券商里昂早前亦把農夫山泉目標價近兩成至38.9元，評級卻是「跑贏大市」，指公司進取推廣「綠瓶」純淨水，下半年業績有望從上半年的低谷逐步復甦。然而，掀起內地樽裝水減價戰的正是這款「綠瓶」，內媒早前報道，如果是超級市場的小程序上購買，使用優惠券後，單支價格可低至0.66元人民幣。

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