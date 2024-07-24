嘉信理財薦美通脹掛鈎國債

美國聯儲局的減息步伐仍然是市場焦點，嘉信理財預期當局將最快於9月減息，今年內將減息兩次合共0.5厘。該企香港理財顧問林長傑表示，雖然預期美國通脹將有所緩解，但許多投資者仍對通脹感到擔憂，並指考慮投資通脹掛鈎國債（TIPS），作為一般國庫債券的替代方案。

與香港的iBond、綠債等通脹掛鈎債券不同，美國的TIPS並非按照通脹率派息，而是派固定的票面利息並且按照通脹調整本金金額。

憂美股下半年回調一成 林長傑建議，投資者在目前減息周期將至的情況下，繼續延長固定收益投資的存續期，以減輕再投資風險─即是當債券到期時，投資者被迫以較低的利率（更高的債券價格）進行再投資的風險。

他亦建議，投資者關注較佳信貸質素的證券。「相信投資於具較佳信貸質素的多元貨幣固定收益資產配置組合，有助投資者獲取具吸引力的債息收益。」

嘉信理財香港理財顧問郭明燊指出，美國經濟和股市繼續呈現「K形」復甦，即在強弱領域存出現明顯分歧，不同行業表現分化。展望下半年，他看好金融、能源和原材料行業，惟亦警告大市可能會有回調風險，調整5至10%也不出奇。他亦估計，減息後會有更多資金將流入中小型股，在時由少數大型科技股獨強的局面可能有變。

星銀行：恒指目標20600 此外，新加坡銀行香港分行首席投資辦公室主管鄧永健預計，美國聯儲局今年9月及12月將減息，每次均為0.25厘；又料當地經濟仍維持一個相對較穩定的環境。隨着下半年減息兩次後，相信整個宏觀環境對長期的投資機會而言是正面的，惟同時認為短期的風險因素將逐漸增加，需加入安全性高的資產，如黃金，以保障整個資產組合配置。

新加坡銀行香港分行中國股票策略師霍慧敏謂，未來12個月恒指目標為20,600點，主要基於預期美國將會減息兩次，加上美國經濟軟着陸的情況之下，對企業盈利是一種強勁的支持。