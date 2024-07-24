宏利投資料美年內減息兩次

宏利投資管理表示，美國息率很大機會已經見頂，並預期美國聯儲局將在今年稍後時間步入全球寬鬆貨幣政策周期，估計年內將會減息兩次。

撐亞股吸引 中國買得過 亞洲股市方面，宏利投資管理股票部高級投資組合經理朱賓（Marco Giubin）認為，由於目前亞洲股市的預期市盈率，約為2025年預估盈利的12倍，預期盈利增長率將超過15%。相比之下，美國股市的預期市盈率較高，約為2025年預估盈利的21倍，預期盈利增長率略低，僅為14%。相比美股，亞洲股票似乎提供更具吸引力的投資價值。

由地域角度來看，該行指由於中國股票的估值較低，加上市場普遍持謹慎態度，故對中國市場前景持更正面看法，建議聚焦個別板塊，如議價能力較強的公司，另科網、高息國企股亦可看高一線。與此同時，該企認為中國的增量住房的政策措施，有望緩解房地產行業低迷對整體經濟的影響。

印度須謹慎 南韓估值低 印度股市方面，該企認為仍可保持強勁的結構性趨勢，但礙於印度股市估值偏高和莫迪政府議席有所減少，引發市場對其投資增長模式可持續性的擔憂，因此對當地市場保持謹慎態度。

至於北亞地區，宏利投資管理較看好南韓股市，原因是南韓股票估值吸引，以及動態隨機存取記憶體（DRAM）行業的發展正處於上升周期；又指觀乎近期北美和歐洲等地向內地汽車祭出關稅措施，可能會加速民眾對南韓電動車供應鏈作為替代品的興趣。

此外，宏利投資管理亞洲區資產配置主管潘樂勤提及，全球通脹放緩的速度，尤其是美國的通縮步伐，將是今年稍後市場關注重點。