中國商旅增長遜色 全球開支將返疫前

涵蓋72個國家和44個行業的全球商務旅遊協會（GBTA）進行調查，並發表最新商務旅行指數展望報告及全球年度報告和預測，顯示除了歐洲與亞洲，去年其他地區的商務航空需求回復至新冠疫情前水平，中國商務旅行開支按年升幅僅9%，為增長較慢的主要地區之一。

南韓印度飆逾兩成亮眼 預計到今年底，全球商旅支出將達到1.48萬億美元（約11.5萬億港元），超越2019年的1.43萬億美元（約11.1萬億港元）；到2028年將進一步增至超過兩萬億美元（約15.6萬億港元）。

南韓和印度去年相關支出增長較亮眼，分別按年增長27%和22%，雖然幫助亞太地區成為去年增長最快的地區，但仍落後於全球平均復甦進程。北美、拉丁美洲、中東和非洲的支出已恢復到疫情前水平。

繼2022年和去年分別按年增長47%及30%之後，全球商務旅遊支出預計到今年將增長11.1%，2025至2028年複合年增長率為6.95%。根據相關分析，去年商務旅遊產業已收回2020年7,700億美元損失中的約6,750億美元，到去年底已回升至疫前高峰1.43萬億美元的93%，即1.33萬億美元，按年增長30%；不過計及通脹效應，去年商務旅行開支仍然較2019年少22%。

事實上，全球經濟的相對穩定持續推動經濟增長，加上持續被壓抑的需求，讓企業高管讓員工重新上路參加商務會議。然而，經濟增長和商務旅遊的前景呈現出潛在正面因素和負面風險之間的平衡。

GBTA行政總裁Suzanne Neufang表示，正在見證該行業的預期復甦，反映企業的彈性和適應性及全球商務旅遊的價值。然而，必須保持警惕並適應這一穩定時期的潛在阻力，因為經濟狀況變化、技術進步和可持續發展等因素也將塑造該行業的未來。

全球商務旅遊支出變化