周大福上季港澳內地同店銷售跌

季內，內地「珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾」同店銷售按年跌31.7%，主要是珠寶屬非必需消費品，抗跌力較差；「黃金首飾及產品」同店銷售亦受累金價高企，按年挫27.9%，所幸毛利率較高的定價產品較能抵禦金價上漲，零售值按年飆逾一倍，於銷售的佔比按年提高10.1個百分點至15.8%，支持集團毛利率持續提升。

賺內地人錢另一挑戰是其消費模式和喜好轉變，這與港人出境和金價上升，一同拖累周大福上季港澳同店銷售按年瀉30.8%，跌幅比起4至5月的32%好不了太多。如是者，集團上季整體零售額按年仍挫20.2%。

華潤萬象遭削目標價 改善盈利能力的手段除了檢討定價，就是整頓門店組合、提升店舖盈利能力和財務健康狀況，於是乎旗艦品牌「周大福珠寶」在內地的門店數量上季一口氣淨減91家。儘管統計口徑略有調整，但今年上半年內地門店淨減數量仍直逼200家。

截至6月底，集團在內地的門店仍多達7,504家，其中超過50%在過去兩至4年開設，預料較新店舖日趨成熟及零售網絡持續優化，可擴大營業額增長、提升營運效益和集團的盈利能力；又指4月推出的「傳福」系列反應理想。

瑞銀指，內地房地產市場不景氣，加上金融行業出現減薪潮，預期奢侈品牌或放緩在內地開設門店的步伐，商場為了留住奢侈品牌租戶或要減租，或轉型至民生類商場。由於主打高端消費的商場之建設周期起碼4年，預期快將開業的將面對一定的租金壓力。