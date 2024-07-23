美陷亂局吹寒風 華穩增長望迎春

美國現任總統宣布退選，是意料之外也是意料之內，畢竟大選活動期間頻出洋相，美國人如何接受患病長者再當4年總統？更何況特朗普因受襲一事聲勢大增，拜登選情弱勢給比下去，民主黨只有淪落到「陣前易將」，及時變陣始圖挽選情。到底拜登是否適宜完成現屆任期，正掀爭議，一旦聯儲局於9月啟動減息周期，只怕美元難逃轉弱，美股也高危。美國政經亂局令全球投資者坐立不安，正為資金尋覓安身之所。所謂「物極必反」，一場資金大挪移即將上演，中國要盡快加大穩增長力度，及時為投資者提供前景具能見度、估值更值博的資金出路。

作為全球第一大經濟體，美國白宮連續兩屆由老人主政，政界人才是青黃不接，抑或總統之位已淪為美國頭號公關，兩黨背後金主才是真正揸弗人，令人疑惑。再看美國長期存在的槍擊問題，差點殺到前總統兼下屆總統參選人特朗普，反映美國社會問題積重難返，誰主白宮，都未必就能帶來甚麼重大改變。

目前美國的政經局面，誠如有「新債王」之稱的岡拉克所言，令人聯想起上世紀60至70年代美國內亂，債務問題嚴重、國債孳息率曲線持續倒掛、政治暴力和戰爭，將美國經濟推向衰退的邊緣，但同時，相似之處卻是充裕的流動性支持美股繼續「放紙鳶」，換來的將是持續十多年的經濟動盪；並警告若迎面而來的衰退，發生在美國面臨福利危機、白宮陷入功能失調的僵局、聯儲局無能的情況下，情況將變得更糟，其言論正好說明目前美國的亂局，令人愈感不安。

如今美國內部政治和經濟都面臨挑戰，而對外更面對着前所未有的競爭者——中國，以及不能逆轉的新經濟潮流（包括數碼化、智能化、新能源）衝擊。貨幣數碼化發展，令美元霸權蒙上陰影；製造業智能化，美國汽車業落後中國已成事實，就連日本龍頭車企高層都直言對中國電動車快速發展感到「非常害怕」，承認若日企未能變革應對，很可能會變成「追隨者」。可見美國在新興戰略產業布局失速，綜合競爭力不進則退，加上現行政治體制由選票為先的政客舞弄，如何理順這個爛攤子，實乃疑問。

美國有難，全球都不會有好日子過。不過，所謂危險往往與機會並存。環顧全球，歐洲的問題不亞於美國，日本雖有望推動貨幣正常化以吸引避險資金，惟日本市場消費疲弱，核心產業又面臨激烈競爭，日本企業目前估值亦不便宜。

反觀全球第二大經濟體的中國，社會與經濟發展穩定，資產估值極度低迷，但經濟開始逐步走出房地產及地方政府債務危機，金融改革開放加快，戰略產業布局及執行長遠高效，處於良好發展趨勢。近日內地當局宣布聯動減息行動，並加大力度支持房地產行業走出低谷，配合刺激民營經濟，撬動內部需求的各項措施，中國經濟有望朝全年增長5%左右的目標進發，為全球資金提供可靠出路。打好這場資金爭奪戰，中國資本市場將迎來春天！