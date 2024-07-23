名家筆陣：航空業數碼轉型惹攻擊

隨着外遊需求不斷增加，飛機本身的安全問題，自然成為消費者選擇的重要因素之一。除了人身安全，航空公司和消費者亦需要對機上網絡安全提高警惕。例如數月前，台灣、澳洲和西班牙的航空公司，相繼出現乘客個人資料外洩，大多為系統更新後，或網站一直都存在的漏洞所致。

隨着航空業推行多次數碼轉型，以提升效率，但亦令其面臨愈來愈多網絡攻擊。業界數碼轉型，涉及到飛行控制系統和乘客數據等重要且敏感資料，每次系統提升，也可能令整個機場網絡安全漏洞和私隱憂慮增加。

用公共Wi-Fi網絡易中招 雖然機場和飛機上的無線網絡（Wi-Fi）服務，都能為乘客帶來更多的便利，但潛伏網絡的黑客，也可利用漏洞，竊取乘客的個人資料。航空公司和網絡供應商需要採取措施保護乘客使用的網絡連結，同時乘客亦需保持警覺，以保護個人資料。

對於需往返世界各地，經常進出機場的商務旅客，保障乘客私隱的措施尤為重要，因為他們在飛機工作時所使用的手提電腦，可能存儲了非常多企業的機密資料。旅客應如何保障自己的網絡安全，以下略舉幾個小貼士：

首先，關於網絡連接。乘客不應在連接公共網絡後，進行敏感交易或輸入敏感資訊，並應使用虛擬私人網絡（VPN）來加密網絡連線。黑客亦有機會透過設立假冒Wi-Fi網絡，欺騙乘客以獲取其個人資訊，乘客在連接前，需確認所連結的，是否經認可的網絡。

自備充電器防資訊外洩 其次，是關於充電。乘客應自備充電設備，避免使用機場和飛機上的共用裝置或不可信的USB充電口；萬一必須使用USB充電口時，亦應選擇只充電而不進行資料傳輸的模式。而乘客亦應使用只有充電功能的充電線和接駁資料阻斷器，確保資訊不會外洩。

此外，黑客或會嘗試進入機場的網絡系統，以獲取敏感資訊或干擾機場運作。因此，機場網絡系統應採取嚴格的身份驗證措施和加密技術，確保飛行資料及其他航空交通等敏感資料的保密性，防止網絡罪犯截取或篡改數據，從而降低與航空相關的網絡攻擊風險。

總括而言，航空業提供便利的網絡服務，與其相關的網絡風險也與日俱增。航空公司需要覓得兼顧迅速應用嶄新技術與鞏固網絡安全的雙融之道，航空公司也應採用更先進的安全檢查技術、強化網絡和數據安全、智能監察系統等，為乘客提供更安心的飛行體驗。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 黃銳成