股市估市：港股真實價值尚待反映

內地重要會議閉幕，恒生指數在會議正式召開前一度升至18,300點水平，曾突破7月初高位，升至接近50天平均線。奈何在沒有正面消息下，上周走勢每況愈下，接連失守主要平均線，上周五再次失守俗稱牛熊分界線的250天線，昨日反彈重返其上。

形勢上，港股繼續區間內上下游走，沒有因為美國減息機會增加而做好，仍是一頂比一頂低，形成持續向下傾斜走勢。內地會議完結，投資市場所謂的憧憬機會也完了。事實上，內地會議不應與港股走勢相提並論，早前也提出不要過分憧憬；相反，投資者要留意的是會後的走勢，無謂過分解讀會議對於股市短暫的影響力。既然論述的是中長期政策，國家的大方向公布了，投資者本周開始要關注的是整體局勢。

利好股市政策憧憬落空 內媒在會後發布《關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》全文，指出《決定》重點部署未來5年重大改革舉措，提出5大重點方向，包括注重發揮經濟體制改革牽引作用，構建支持全面創新體制機制改革。當中，沒有一條論及股市，但國家整體的發展是金融經濟前景的關鍵，今次再次重申，政府和市場關係，推進國有經濟布局優化和結構調整，提出制訂民營經濟促進法，發展以高技術、高效能、高質量為特徵的生產力，引領傳統產業優化升級。

投資者對這些項目並不陌生，較值得留意的是，今次《決定》提出統籌推進財稅體制改革，增加地方自主財力，提出適當擴大地方稅收管理權限，推進消費稅徵收環節後移，並逐步下劃至地方。

另外，加快構建房地產發展新模式，充分賦予各城市、政府、房地產市場調控自主權。相信這是應對房地產低迷而導致地方政府財政困難而改變，從前地方政府稅收由中央分配，改為拓展地方稅源。

關注外商對華投資取態 儘管整體改革對地方政府應該較有利，但礙於目前整體經濟情況壓力大，經濟不好，哪來稅收？因此這些大方向的改革不會對短期投資市場有氣氛，市場關注的應該是地方政府的錢從何來。

另一方面，《決定》明確表示「落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動電訊、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放」，也提出「推動國有資本和國有企業做強做優做大，增強核心功能，提升核心競爭力」。前者需要吸引外國投資者投資，惟特朗普被行刺後，加上拜登退選，整體市場已認定他是新一屆美國總統，市場需要加快反映未來中美關係的下一步變化，所以外資流入中國投資的要求變得更複雜。

至於推動國有資本和國有企業做大做強，也不是新鮮事，要短線提升競爭力並不可能，再者，強如中國新能源汽車技術，當外銷的時候便迎來增加關稅的挑戰。在內需不足的情況下，今次《決定》提出的方向，暫時對於短期股市並不會有幫助。

既然憧憬欠奉，內地及香港股市在現時基本情景下值幾多點？留待短線恒指進一步下試低位，及後有機會回穩了，不再一底低於一底後，便出現港股的真實價值。

最後提示一下，恒指已接二連三失守17,800點這重要關口，假如未來平均走勢是在17,300點或以下，日後港股的每次反彈將會更弱，而中線港股要重上前頂位19,700點是更遙遠的事了。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）