內地生搶貴 海日灣呎租新高
踏入暑假租賃旺季，市場再錄內地學生高價搶租個案，大埔白石角海日灣II開放式單位，獲該類租客承租，呎租約51.4元，創同類型單位新高。
美聯賴嘉敏表示，上述單位為8座中層D室，實用面積約276方呎，成交月租約1.42萬元，業主於2019年購入上址，現享租金回報率約3.5厘。
事實上，鄰近大學的地區近日連錄同類租務個案，祥益古文彬表示，屯門叠茵庭1座低層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，單位獲內地學生合租，並每半年繳付一次租金，月租為1.28萬元，呎租約32.9元。
63 POKFULAM兩房租2.4萬
中原梁志昌指，西營盤63 POKFULAM第1座低層F室，實用面積約306方呎，兩房間隔，放租不足兩周，獲內地學生以每月租金2.4萬元零議價承租，呎租約78.4元。
居屋市場亦錄內地客租務成交，利嘉閣周雪雯稱，上水旭埔苑B座高層7室，實用面積約546方呎，兩房間隔，內地租客為方便工作，以每月租金1.38萬元承租，呎租約25.3元。
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