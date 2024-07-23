內地生搶貴 海日灣呎租新高

踏入暑假租賃旺季，市場再錄內地學生高價搶租個案，大埔白石角海日灣II開放式單位，獲該類租客承租，呎租約51.4元，創同類型單位新高。

美聯賴嘉敏表示，上述單位為8座中層D室，實用面積約276方呎，成交月租約1.42萬元，業主於2019年購入上址，現享租金回報率約3.5厘。

事實上，鄰近大學的地區近日連錄同類租務個案，祥益古文彬表示，屯門叠茵庭1座低層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，單位獲內地學生合租，並每半年繳付一次租金，月租為1.28萬元，呎租約32.9元。