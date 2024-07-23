新盤概況：柏蔚森III加推 落實周五次輪賣樓

PARK SEASONS與主要代理行合作推出運動課程優惠。右三為黃光耀。

是次新推的價單第3號，戶型涵蓋5伙一房、22伙兩房，以及4伙三房單位，實用面積介乎261至579方呎，折實售價由474.8萬至1,239.3萬元，呎價約17,362至21,866元。今批單位售價最低為第1座11樓D室，屬實用面積263方呎一房戶，折實呎價約18,053元。

項目亦於昨日同步上載最新銷售安排，次輪將以先到先得形式發售53伙，該批單位平均呎價約18,977元，折實總值約3.9億元。

PARK SEASONS快推2B座 至於會德豐地產將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，亦部署最快下月推售第2B座，提供約350伙，主打一房及兩房戶型。集團副主席兼常務董事黃光耀指出，同系列項目迄今累售780伙，套現逾49億元，平均成交呎價近1.5萬元。

他指出，剛過去周末一手成交量達290宗，全月大機會錄逾1,000宗，交投增加反映減息的效應正在浮現，故將加快旗下項目推售步伐。他預料，全年新盤成交可達1.5萬宗水平，將按年增加約五成。若美國9月份落實減息，會對樓價有支持，料可錄約3%溫和升幅。

意嵐或今公布銷售安排 旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘稱，旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，最快今日公布最新銷售安排，有望於緊接周末作次輪銷售。而項目日前已加推價單3號共108伙，當中佔31伙的折實價為300萬元或以下。

南天第有望本月底登場 此外，東立地產地產部總監陳玉成表示，集團發展的壽臣山洋房項目南天第正積極軟銷，有望月底推出，至於油麻地德昌里住宅項目預計在明年第一季推出市場。美聯指，今年上半年全港錄約51宗樓價逾億元的一手成交，較去年下半年升約1.8倍。