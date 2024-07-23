一手撻訂360宗 首7月已超去年
港島南岸暫錄64單
近年樓市高峰入市的新盤買家陸續「棄船」，引發撻訂潮。據本報統計，一手市場截至昨日已錄逾360宗交易後再未有進展或終止買賣合約個案，不足7個月已超去年全年約350宗，反映新盤減價幅度擴大令更多業主放棄交易。黃竹坑站港島南岸項目暫錄至少64宗。
今年整體新盤成交量錄逾9,500宗，相當於去年全年約1.05萬宗的90%。交投增多，取消交易的增幅更多。按月計，今年3至6月的撻訂宗數連續3個月處於50宗或以上的高水平。而3月錄得至少108宗，更屬2013年一手銷售新例後單月新高。
澐璟終止交易涉億二最多
若以金額計，最大宗來自華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，項目1座27樓A室，實用面積2,088方呎，本月初終止交易，單位曾在去年9月連同兩個車位以逾1.21億元成交，呎價約58,401元，售價一度刷新跑道區的紀錄。
啟德跑道區柏蔚森I昨首錄交易告吹，涉及兩宗，包括6座5樓N室，實用面積276方呎，一房間隔，本月首輪銷售時以447.5萬元沽出，呎價約16,214元，最新列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。
雲滙2期三房1366萬成交
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