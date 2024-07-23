一手撻訂360宗 首7月已超去年

港島南岸暫錄64單 近年樓市高峰入市的新盤買家陸續「棄船」，引發撻訂潮。據本報統計，一手市場截至昨日已錄逾360宗交易後再未有進展或終止買賣合約個案，不足7個月已超去年全年約350宗，反映新盤減價幅度擴大令更多業主放棄交易。黃竹坑站港島南岸項目暫錄至少64宗。

今年整體新盤成交量錄逾9,500宗，相當於去年全年約1.05萬宗的90%。交投增多，取消交易的增幅更多。按月計，今年3至6月的撻訂宗數連續3個月處於50宗或以上的高水平。而3月錄得至少108宗，更屬2013年一手銷售新例後單月新高。

啟德跑道區柏蔚森I昨首錄交易告吹，涉及兩宗，包括6座5樓N室，實用面積276方呎，一房間隔，本月首輪銷售時以447.5萬元沽出，呎價約16,214元，最新列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。

今年新盤終止交易個案