產經

一手撻訂360宗 首7月已超去年

黃竹坑站港島南岸新盤湧現終止交易個案。 黃竹坑站港島南岸新盤湧現終止交易個案。
黃竹坑站港島南岸新盤湧現終止交易個案。
港島南岸暫錄64單
近年樓市高峰入市的新盤買家陸續「棄船」，引發撻訂潮。據本報統計，一手市場截至昨日已錄逾360宗交易後再未有進展或終止買賣合約個案，不足7個月已超去年全年約350宗，反映新盤減價幅度擴大令更多業主放棄交易。黃竹坑站港島南岸項目暫錄至少64宗。
今年整體新盤成交量錄逾9,500宗，相當於去年全年約1.05萬宗的90%。交投增多，取消交易的增幅更多。按月計，今年3至6月的撻訂宗數連續3個月處於50宗或以上的高水平。而3月錄得至少108宗，更屬2013年一手銷售新例後單月新高。
全新盤低開成為新常態，同區樓盤首當其衝受影響。今年撻訂宗數暫時最多為黃竹坑站港島南岸項目。其中，嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作的揚海，期內錄約44宗終止交易，涉及總額逾10億元。儘管大部分單位已再度售出，惟最新售價已較2021年低約5至20%。
澐璟終止交易涉億二最多
發展商低價促銷而投下「深水炸彈」，所到之處亦受波及。長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，上月錄約26宗終止交易。同時，長實的元朗洪水橋#LYOS於5月亦錄約15宗，全部屬於簽署正式買賣合約後才取消交易，即俗稱「撻大訂」。
若以金額計，最大宗來自華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，項目1座27樓A室，實用面積2,088方呎，本月初終止交易，單位曾在去年9月連同兩個車位以逾1.21億元成交，呎價約58,401元，售價一度刷新跑道區的紀錄。
啟德跑道區柏蔚森I昨首錄交易告吹，涉及兩宗，包括6座5樓N室，實用面積276方呎，一房間隔，本月首輪銷售時以447.5萬元沽出，呎價約16,214元，最新列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。
雲滙2期三房1366萬成交
此外，市場昨單日錄逾11宗一手成交，新地大埔白石角雲滙第2期，招標沽出9座2樓A1室三房戶，成交價逾1,366.9萬元，呎價約16,351元，買家可享多項現金回贈。香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作的大埔林海山城，招標沽出第15座1樓A室，售價2,620.8萬元，呎價為16,000元。
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今年新盤終止交易個案
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