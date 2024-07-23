二手蝕讓比例 達31%逾16載高

南豐新邨傳兩年貶37% 樓市去向未明，二手樓蝕讓情況更趨嚴重，尤其是撤辣後更明顯。今年上半年私人住宅轉手佔約31.4%屬虧蝕個案，比例創2007年下半年後的16年半新高。港島上車盤鰂魚涌南豐新邨兩房單位，市傳樓價跌至380萬元售出，呎價不足一萬元，約兩年帳面貶值逾37%。

利嘉閣報告指出，今年首6個月全港私宅錄3,783宗虧損轉手個案，宗數創14年半新高，但同期獲利個案共錄8,180宗，佔上手已知買入價比例仍達67.8%，創16年半新低，按半年再跌約8.7個百分點，每宗平均賺幅亦較去年下半年跌約13.9個百分點至約26.2%，連續5年下跌。

最影響民生的上車盤，近日做價大幅回落。市場消息透露，上述南豐新邨3座低層單位，實用面積約391方呎，成交呎價僅約9,719元，屬兩房戶約10年低位。資料顯示，單位於2022年以逾600萬元購入，帳面跌價逾220餘萬元。

豪景每呎穿6千貼公屋價 青龍頭豪景花園呎價跌穿六千元貼近公屋價。中原譚榮輝表示，單位為20座低層D室，套三房設計，實用面積約947方呎，放盤兩個月，減價30萬元，成交價530萬元，呎價約5,597元。該呎價料重返8年前水平。

該單位原業主2012年連車位以590萬元購入，車位現時叫價50萬元放售，零議價沽出仍要損手。

該行王勤學稱，元朗朗晴居5座低層E室，實用面積約573方呎，減至453萬元易手，呎價約7,906元，成交價創屋苑兩房戶約8年半新低，同項目另一個3座低層F室，亦以套三房戶約7年最低價635萬元沽出，呎價約8,399元，原業主持貨約7年帳蝕65萬元。

大潭洋房13年勁蝕6100萬 半新盤情況相若。中原吳啟業指，大埔白石角雲滙6座中層A3室套三房戶，議價後以1,148萬元售出，呎價約14,155元，約4年帳面蝕約319萬元，貶值約21.7%。

豪宅洋房亦難敵跌市。資料顯示，大潭玫瑰園單號洋房，實用面積約3,314方呎，連車位以6,800萬元登記售出，呎價約20,519元，單位2011年6月買入，帳面貶值約47.3%，期間勁蝕約6,100萬元。有代理指，上址早於2018年曾以約1.5億元放售。

二手市場最新出現蝕讓