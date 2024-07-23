簡訊一覽
●富通保險昨日正式更名為周大福人壽。集團行政總裁葉文傑指，首季內地抵港客戶的保險佔集團整體比重約50%，冀可以平穩上升到60至70%，另期望集團代理人數可由2,000人增至約2,500人。
●中國聯通(00762)披露，6月「大聯接」用戶累計達10.65億戶，5G套餐用戶累計達2.76億戶，物聯網終端連接累計達5.62億戶。
●香港電訊(06823)宣布，為降低中小企接受電子支付的門檻，推出流動應用程式收款解決方案，透過應用程式「HKT POS」，商戶可將流動電話用作收款終端機，支援支付方式包括Visa、Mastercard、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Tap ＆ Go「拍住賞」、轉數快及PromptPay，預計未來將支援支付寶和微信支付。
●復星旅遊文化(01992)預告，今年上半年純利將不低於3億元人民幣，較去年同期賺4.71億元人民幣有所下降。
●思捷環球(00330)宣布，旗下一間荷蘭附屬Esprit Europe B.V.（NLEB）議決向荷蘭阿姆斯特丹地方法院申請啟動NLEB資產的破產程序，及隨後於昨日作出破產申請。據公司了解，於破產程序完成後，NLEB將予以清盤，而NLEB目前開展的業務營運將停止。
●博安生物(06955)發盈喜，預期截至今年6月底止半年將錄得利潤不低於6,000萬元人民幣，較去年同期虧損約1.19億元人民幣轉虧為盈。
●南韓官方數據顯示，7月首20天的出口為371.7億美元，按年增18.8%；進口達372億美元，按年增14.2%。其中，半導體出口增長57.5%，汽車出口增長1.8%；但移動設備和船舶出口分別減少1.3%和49.1%。期內對最大貿易夥伴中國的出口升20.4%，對美國及歐盟的出口分別增長13.4%和3.3%。
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