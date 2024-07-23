●富通保險昨日正式更名為周大福人壽。集團行政總裁葉文傑指，首季內地抵港客戶的保險佔集團整體比重約50%，冀可以平穩上升到60至70%，另期望集團代理人數可由2,000人增至約2,500人。

●南韓官方數據顯示，7月首20天的出口為371.7億美元，按年增18.8%；進口達372億美元，按年增14.2%。其中，半導體出口增長57.5%，汽車出口增長1.8%；但移動設備和船舶出口分別減少1.3%和49.1%。期內對最大貿易夥伴中國的出口升20.4%，對美國及歐盟的出口分別增長13.4%和3.3%。