今年超級富豪增8% 港第二多 僅次紐約

根據數據公司Altrata的全球超級富豪報告，今年全球超高淨值（ultra-high-net worth，UHNW）富豪人數上升8%，合共控制的財富總值超過49萬億美元（約382.2萬億港元），按年增長7%。以城市劃分，香港超級富豪數為全球第二多，僅次於美國紐約。

該報告每年發表一次，涉及的「超高淨值」定義為坐擁超過3,000萬美元資產的人士。報告指出，全球超級富豪有逾42.6萬人，其中美國佔近14.8萬人，相當於總數的三分之一，這類超級富豪的財富增長主要是由於持股價值上升。

以城市劃分，紐約有最多超級富豪，達16,630人；香港有12,546人，排名第二；洛杉磯以8,955人排第三；排第四的是東京，有6,445人；並預計未來5年超級富豪人數將上升38%至逾58.7萬人，控制的財富料增加19萬億美元。

Z世代消費力增長最快 此外，外媒引述另一報告指出，Z世代（1997至2012年出生人士）的消費能力將增長最快，人均支出將以4.02%的複合年增長率上升，是前幾代人的兩倍；且預計到2030年將達到12萬億美元，到2029年將超過嬰兒潮一代（1946至1964年出生人士）。

Z世代被視為「第一代數碼原住民」，在實體店購買商品之前，會使用社交媒體研究品牌並了解相關資訊，且將網上評論視為購物時最重要的因素。報告又指，Z世代在社交媒體上支出最多的產品類別是健康和美容，預計今年TikTok將有81%的銷售額來自這兩個行業。惟報告補充，儘管Z世代是數碼程度最高的一代，他們仍然有可能在商店購物，即期望一種「混合策略」。