巴郡再沽比亞迪 月套60億
比亞迪股份(01211)上月推出續航里程達2,000公里的新一代混能技術備受外界看好，被歐盟加徵的關稅低於其他中國車企，更獲券商封為「中國版豐田」。然而，股神巴菲特的投資旗艦巴郡似乎「見好就收」，上周二再減持該企H股139.55萬股，每股均價246.96元，套現約3.44億元，H股持倉由5.96%降至4.94%，由於持股量已低於5%，日後再減持亦不用申報。
巴郡今年6月起重新加快減持比亞迪的步伐，6月11日才跌穿7%，換言之一個月出頭便掟2%比亞迪，本報按申報期間的股價高低波幅中間值測算，期間套現接近60億元。
極氪研究歐洲造車
比亞迪繼續大展「走出去」戰略。比亞迪日本的社長東福寺厚樹透露，有意今年內把銷售網絡擴大至幾乎全日本所有都道府縣，「構建一個在全國有90家店舖的銷售體系」；又稱正討論在當地需求最大的價格區間，以及推出插電式混能車的時機。
高盛上調小米目標價
至於正部署電動跑車的小米集團(01810)昨日股價收報17.22元，升4.23%，高盛上調其目標價至23.2元，主要是調高該企今年起3年收入及純利預測，以反映對公司手機及電動車業務的正面看法。
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