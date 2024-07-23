巴郡再沽比亞迪 月套60億

巴郡今年6月起重新加快減持比亞迪的步伐，6月11日才跌穿7%，換言之一個月出頭便掟2%比亞迪，本報按申報期間的股價高低波幅中間值測算，期間套現接近60億元。

極氪研究歐洲造車

比亞迪繼續大展「走出去」戰略。比亞迪日本的社長東福寺厚樹透露，有意今年內把銷售網絡擴大至幾乎全日本所有都道府縣，「構建一個在全國有90家店舖的銷售體系」；又稱正討論在當地需求最大的價格區間，以及推出插電式混能車的時機。