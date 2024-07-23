槓桿基金日圓淡倉降幅逾13年最大

美國聯儲局9月加息機會增加，日本政府本月中又疑似干預日圓匯市，槓桿基金的日圓期貨及期權淡倉合約單周縮減幅度創2011年3月以來最多，反映投資者正採取行動規避風險。此外，美國總統拜登宣布退選下屆總統，美國政局生變，刺激日圓匯價一度走強，日圓兌每美元昨日曾重返156.28水平，每百日圓兌4.996港元。

日本在本月出乎市場意料地採取疑似日圓購買干預措施後，淡倉開始下降。美國商品期貨交易委員會的數據顯示，槓桿基金截至7月16日當周的日圓淨淡倉減少38,025張，降幅為2011年3月以來最大，淨淡倉合約降至76,588張。

日圓匯價於7月12日急升，市場估計當天日本政府及央行可能斥兩萬億日圓來支持日圓匯價，意味着日本連續兩日干預匯市，規模合共5萬億日圓，惟當局至今並未承認干預行動及確切的入市金額。外媒引述大和證券分析指，日本入市干預後，日圓拋售需求已所剩無幾，預計在日本央行7月31日議息會議前，平日圓淡倉料成為主流。

日股連跌4日 失四萬關 股市方面，日本股市連跌第4個交易日，收市跌464點或1.16%，收報39,599點，乃7月2日以來首次無法企穩在4萬點以上收市。日本媒體引述首相岸田文雄表示，日本央行貨幣政策正常化將有助於支持增長驅動型經濟。

智庫亞洲太平洋研究所（APIR）的試算結果顯示，若日本央行加息、美國減息，使日圓匯率大幅回升，日本有望在2025至2029年間保持全球第三大經濟體地位。然而，若日圓貶值趨勢未止，日本名目國內生產總值（GDP）恐在明年被印度超越，退居全球第5位。