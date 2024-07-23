景順：主權投資者最憂地緣政治 多過通脹

環球政治局勢變化不定，地緣政治緊張局勢成為主權投資者的首要關注問題，加上部分主要市場選舉在即，促使主權投資者加強地域多元化及「避險」資產投資。資產管理公司景順（Invesco）發表《景順全球主權資產管理研究》，發現地緣政治緊張局勢已超越通脹成為主權投資者的首要關注問題，對新興市場的投資興趣增加；而且多數央行都覺得黃金更具吸引力。

逾半央行擬增黃金儲備 景順指出，各國央行正尋求增加黃金儲備，其動機不僅是因為長時間的地緣政治緊張局勢，亦因為主要市場選舉在即。央行正在關注選舉結果的潛在影響，包括引發市場波動、貨幣波動及投資者情緒變化。因此，53%央行表示有意在未來兩年增加黃金儲備規模，僅6%希望減少儲備。

調查顯示，有56%央行認為，央行貨幣儲備的「潛在武器化」使黃金更具吸引力，而同時48%認為不斷增加的美國債務水平加強了黃金的吸引力。現貨金價周一於每安士2,400美元附近徘徊。

另外，83%主權財富基金認為，地緣政治緊張局勢是明年環球增長的主要風險，高於2023年的72%，反映出對大國之間競爭和潛在貿易中斷的擔憂。主權財富基金將新興市場視為潛在受益者，認為近岸外包等趨勢為其帶來機會。因此，67%受訪者預期，未來3年新興市場表現將與已發展市場看齊，甚至跑贏後者。

英偉達傳再為華特製晶片 事實上，雖然美國選舉結果可能會影響到外交政策執行，但可預見的是無論民主黨還是共和黨掌權，中美衝突都不會在短期內結束。作為兩國重點角力領域之一的半導體產業，亦不斷傳出新消息。外媒引述消息指，英偉達（Nvidia）正打算為中國市場研發新一代的「閹割版」晶片，透過降低效能以滿足美國對華的出口限制要求。

據報道，新一代「閹割版」晶片暫名為「B20」，乃是英偉達AI伺服器晶片B200的弱化版。事實上，過去英偉達亦因為上一代H100、A100晶片遭限制對華出口，故而研發了符合要求的H800及A800晶片，但最終這兩款為中國研發的特供晶片，同樣在不久後被禁出口至中國。