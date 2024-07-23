特朗普概念股恐回調

DJT軍工能源板塊危 美元或轉弱 近日美國選舉相關的消息繼續成為全球焦點，現任總統拜登宣布退選的消息，對金融市場亦產生了一些潛在的影響。分析預計，此前市場押注特朗普贏得大選的「特朗普交易」（Trump Trade）策略，短期內可能會面臨平倉逆轉風險，比如軍工股、能源股可能會有調整，而此前炒作的特朗普媒體科技公司（DJT）可能會回調；美國以外的股市亦可能會迎來支持。更重要的是，美元的「避險功能」可能會暫時轉弱，宏觀經濟與聯儲局政策將會重奪主導地位，令美元走弱。

跨資產市場勢更波動 盛寶金融外匯策略主管Charu Chanana指出，與上周開始大眾預期的共和黨贏下總統寶座與國會多數席位的「紅色浪潮」相比，在拜登退選之後，市場將要面對更大不確定性，而且更加關注競選消息相關的新聞和民意調查，跨資產市場的波動率會更高。她直言︰「美元的避險屬性可能會退居二線……重新關注美國宏觀經濟和聯儲局。」這可能給美元帶來下行壓力。

隨着特朗普交易開始平倉，除了此前熱炒的DJT等股票可能回調外，市場對於稅收優惠憧憬而炒起的小型股亦可能會有一些資金獲利離場。她又指出，股市的焦點同樣將會重回經濟及企業盈利上，如果美國科技股的盈利和業績指引持續好過預期，那麼任何下跌都可能繼續吸引買家接貨。

美股3大指數周一早段揚升，道指曾升185點，報40,472點；標指升56點，報5,561點；以科技股為主的納指升285點，報18,012點。

另外，接替拜登出選總統的候選人兼現任副總統賀錦麗，過去曾經一直積極地與油企對抗，在加州擔任總檢察長期間也曾發起對油企的調查與訴訟。相反，特朗普一直對石油產業表達支持的態度。

經濟減息預期左右後市 然而，特朗普當選利好石油企業，卻不代表利好油價。新加坡銀行首席經濟師莫曼蘇（Mansoor Mohi-uddin）認為，如果特朗普上台後取消對美國油企的鑽探限制，以及放寬對俄羅斯的石油出口制裁，油價反而可能會下跌。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室報告指出，美國選舉結果「不是金融市場回報甚至行業表現的最主要驅動因素」，經濟數據和對聯儲局的減息預期「同樣甚至更加重要」。此外，在11月的選舉之前，很多事情仍然可能發生變化。

該行的基本情景是，標指在今年底時可以升至約5,900點水平，這在大多數政治情景下都成立。除非民主黨全面掌權導致企業稅稅率上升，或者特朗普再次成為總統後，實施的貿易關稅高於他競選演說中提議的水平。惟這兩種情況目前都不太可能發生，同時，瑞銀財富管理相信頂尖美國科技公司的積極前景很可能抵銷政治不確定性。