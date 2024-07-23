南方東英推反向加密幣ETF 冀補缺口

王卓峯

FI南方比特幣以期貨為基礎的模擬投資策略，直接投資於芝加哥商品交易所（簡稱芝商所）買賣的最近到期每月比特幣期貨；每單位上市價約為7.8港元，每手100個單位，每年管理費1.99%，初始認購規模達3,000萬美元（約2.34億港元）。

助投資者短線對沖靈活應對 美國市場早已有反向操作加密貨幣ETF，他指出，公司一直積極研究和了解投資者的需要，留意到虛擬資產的投資者愈來愈多，惟香港投資者未必很容易在美國市場買到，加上比特幣在過去10年，曾成為表現最好及表現最差的資產，具有一定波動性。今年第一季比特幣反向產品資金流入高達7,900萬美元，而且面對美國總統大選和聯儲局政策動向的不穩定性，相信新產品能有助香港投資者簡單、直接地進行看淡部署，以及作為短線的對沖工具，靈活面對市場的不確定性。

比特幣近期走勢反覆，7月初比特幣曾跌至54,000美元以下，其後市場憧憬美國總統候選人特朗普將勝出，帶動比特幣價格升穿68,000美元，惟美國總統拜登退選令選情再添變數，昨日跌逾1%。

盼更多發行商加入做大市場 王氏認為，芝商所的期貨具足夠深度及流動性，而且透明度高，投資者可隨時在其網站上查詢加密貨幣期貨的成交量。隨着香港銳意發展成虛擬資產中心，產品多元化不可或缺，亦不擔憂未來有更多同類產品推出，強調「做大市場」，更多發行商加入市場，推出更多產品，令投資者更認識ETF，整個市場將更活躍。該公司行政總裁丁晨接受外媒訪問時透露，正努力推出一隻反向以太幣ETF。