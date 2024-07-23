南方東英推反向加密幣ETF 冀補缺口
本港積極發展虛擬資產，交易所買賣基金（ETF）發行商南方東英新發行FI南方比特幣(07376)，為亞洲首隻反向加密貨幣ETF。南方東英資產管理董事總經理兼亞太區銷售部主管王卓峯接受本報專訪時表示，目前香港市場已有看好比特幣的相關投資產品，惟未有看淡的產品，期望新產品能彌補市場缺口。
FI南方比特幣以期貨為基礎的模擬投資策略，直接投資於芝加哥商品交易所（簡稱芝商所）買賣的最近到期每月比特幣期貨；每單位上市價約為7.8港元，每手100個單位，每年管理費1.99%，初始認購規模達3,000萬美元（約2.34億港元）。
助投資者短線對沖靈活應對
美國市場早已有反向操作加密貨幣ETF，他指出，公司一直積極研究和了解投資者的需要，留意到虛擬資產的投資者愈來愈多，惟香港投資者未必很容易在美國市場買到，加上比特幣在過去10年，曾成為表現最好及表現最差的資產，具有一定波動性。今年第一季比特幣反向產品資金流入高達7,900萬美元，而且面對美國總統大選和聯儲局政策動向的不穩定性，相信新產品能有助香港投資者簡單、直接地進行看淡部署，以及作為短線的對沖工具，靈活面對市場的不確定性。
比特幣近期走勢反覆，7月初比特幣曾跌至54,000美元以下，其後市場憧憬美國總統候選人特朗普將勝出，帶動比特幣價格升穿68,000美元，惟美國總統拜登退選令選情再添變數，昨日跌逾1%。
盼更多發行商加入做大市場
王氏認為，芝商所的期貨具足夠深度及流動性，而且透明度高，投資者可隨時在其網站上查詢加密貨幣期貨的成交量。隨着香港銳意發展成虛擬資產中心，產品多元化不可或缺，亦不擔憂未來有更多同類產品推出，強調「做大市場」，更多發行商加入市場，推出更多產品，令投資者更認識ETF，整個市場將更活躍。該公司行政總裁丁晨接受外媒訪問時透露，正努力推出一隻反向以太幣ETF。
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