金融界倡下調股票印花稅

新一份施政報告正展開公眾諮詢，立法會金融服務界議員李惟宏提出多項建議，包括重提港股印花稅下調至單邊0.05%，同時強調要維持香港國際金融中心的競爭力，即使目前宏觀環境具挑戰性，但香港自身也要「爭氣」，營造良好的經商環境、吸引全球不同地方的資金來港等，讓投資者感到具獲利前景。

坊間有聲音認為下調股票印花稅將刺激高頻交易，惟香港不需要這類交易。他對此不認同，港股市場大部分成交集中在小部分股票，大部分長期乏人問津，高頻交易將帶來造市商，交易時會促成市場的流通性增加，帶動成交低迷的股份，有助激活整個市場。

他續指，去年本港下調稅率至雙邊0.1%後，港股成交有明顯增加的趨勢，惟稅率在環球主要市場當中仍屬高水平。從交易角度，股票印花稅當然愈低愈好，但零稅率將對政府財政構成壓力，故認為單邊0.05%是合理及合適水平，已足以吸引高頻交易及更多投資者，發揮到提升股市流動性的作用。

籲完善惡劣天氣交易安排 李惟宏又建議完善惡劣天氣交易落實安排，直言現時安排下，銀行未能在惡劣天氣處理實體支票交收及結算並不理想，經紀及券商業界全力配合，惟須包括銀行在內的各界協助，期望金融基建也能有相應配套，各持份者「多多少少行多一步」。

他又建議香港金融管理局提升金融基建配套，並可參考外國以手機拍攝實體支票，透過手機應用程式上傳，再以遙距方式、靈活地處理實體支票交收及結算的方法。另建議香港建立國際商品中心，以及港府在外匯基金以外善用可掌控的資源入市刺激港股等。