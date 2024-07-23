港股漲218成交縮 北水流入減39%
內地連環出招救市，帶動港股昨升218點或1.25%，重上250天牛熊線（約17,469點），惟成交縮減至不足1,000億元，只有934億元，沽空比率為18.53%。至於「北水」昨日淨流入36.92億元，按日減少逾39%，惟連續第3日流入，累計金額有122億元。
恒指昨走勢反覆，早段高開47點後曾倒跌103點，低見17,313點，見近3個月新低，不過之後逐步收復失地，午後更一度升275點，高見17,693點，收市升幅略為收窄。
科指升2% 內地餐飲股跌
恒生科技指數則跑贏恒指，昨收升74點或2.09%，報3,610點。其中，騰訊控股(00700)收升2.52%，報373.2元。另國家新聞出版署昨公布7月批出105款遊戲，包括由騰訊投資工作室上海潤夢所製作的手遊《乂聞錄：輪回》。
滬深港通ETF擴容 擬添主題
至於滬深港通下合資格交易所買賣基金（ETF）擴容昨日開始生效，投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，對此表示歡迎，並提出一系列建議，包括進一步擴大合資格產品範圍。
該會又指，目前南向合資格的ETF範圍過於狹窄，香港應充當內地投資者投資國際市場的主要橋樑，提供多元、投資於不同市場（成熟市場和新興市場）和資產類別（債券、股票、商品等）的ETF，並可考慮容許加入主題性的ETF。
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