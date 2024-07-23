港股漲218成交縮 北水流入減39%

內地連環出招救市，帶動港股昨升218點或1.25%，重上250天牛熊線（約17,469點），惟成交縮減至不足1,000億元，只有934億元，沽空比率為18.53%。至於「北水」昨日淨流入36.92億元，按日減少逾39%，惟連續第3日流入，累計金額有122億元。

恒指昨走勢反覆，早段高開47點後曾倒跌103點，低見17,313點，見近3個月新低，不過之後逐步收復失地，午後更一度升275點，高見17,693點，收市升幅略為收窄。

該會又指，目前南向合資格的ETF範圍過於狹窄，香港應充當內地投資者投資國際市場的主要橋樑，提供多元、投資於不同市場（成熟市場和新興市場）和資產類別（債券、股票、商品等）的ETF，並可考慮容許加入主題性的ETF。