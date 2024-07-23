高盛估發展商半年少賺20%
睇淡收租股純利挫 削九倉等目標價
香港零售市場持續吹淡風，連帶商廈身受其害，本地地產股股價愈見低殘。投資銀行高盛更「踩多腳」，預測一眾本地發展商上半年純利將按年下跌約20%，又指在空置率高企、銷售和貸款增長疲弱等因素影響下，本地地產股股價自5月中旬以來已回吐大部分升幅，該行並下調包括九龍倉集團(00004)等多隻本地地產股目標價。
高盛不諱言，預期一批收租股純利將會下挫，其中包括香港置地、九倉及恒基地產(00012)上半年的純利，估計將分別按年下跌29%、24%及19%，反映其物業發展分部盈利下降及利息開支上升的情況。不過，該行提及，綜觀下半年借貸成本未必會繼續上升，也成為地產企業下半年盈利能力的變數。
下調零售商廈租金預測
不僅如此，高盛同時下調香港全年零售及辦公室租金預測，最新分別看跌5%及跌7%，而原先該行估計分別升3%及跌3%。
該行解釋，由於港人大舉出境外遊，加上內地遊客因匯率關係轉戰日本、南韓購物，且相關影響較預期為大，因而調低全年零售租金表現。至於辦公室租金跌幅擴大，該行則指是要反映空置率上升的現象，又直言就算港府以至權威機構增加招聘人手，均不足以彌補金融業因需求疲弱而衍生出來的問題。
此外，高盛提及，高度關注一眾本地地產商的資本回報和股息的可持續情況，原因是擔心盈利和帳面價值有進一步下行風險，並指相關情況會在中期業績中獲得端倪。
滙研降新世界目標價26%
另邊廂，滙豐環球研究把新世界發展(00017)目標價調低26%至6.5元，以反映該行預期新世界股價較資產淨值（NAV）折讓幅度擴大至81%，維持「減持」評級。
滙豐環球研究指出，新世界的基本面仍未轉勢，雖然公司接連出售D‧PARK愉景新城等權益，以及推出柏蔚森項目，進行再融資，反映公司積極去槓桿，但公司的中港物業合約銷售表現遜預期，且新商業項目需時貢獻較明顯的租金收入。新世界發展股價昨逆市跌1.3%，收報7.59元。
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