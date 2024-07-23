高盛估發展商半年少賺20%

下調零售商廈租金預測 不僅如此，高盛同時下調香港全年零售及辦公室租金預測，最新分別看跌5%及跌7%，而原先該行估計分別升3%及跌3%。

該行解釋，由於港人大舉出境外遊，加上內地遊客因匯率關係轉戰日本、南韓購物，且相關影響較預期為大，因而調低全年零售租金表現。至於辦公室租金跌幅擴大，該行則指是要反映空置率上升的現象，又直言就算港府以至權威機構增加招聘人手，均不足以彌補金融業因需求疲弱而衍生出來的問題。

此外，高盛提及，高度關注一眾本地地產商的資本回報和股息的可持續情況，原因是擔心盈利和帳面價值有進一步下行風險，並指相關情況會在中期業績中獲得端倪。

滙豐環球研究指出，新世界的基本面仍未轉勢，雖然公司接連出售D‧PARK愉景新城等權益，以及推出柏蔚森項目，進行再融資，反映公司積極去槓桿，但公司的中港物業合約銷售表現遜預期，且新商業項目需時貢獻較明顯的租金收入。新世界發展股價昨逆市跌1.3%，收報7.59元。

高盛對本地地產股最新評級