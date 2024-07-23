華上半年預算收入跌 財政缺口3.6萬億

由於土地出讓收入持續下滑、稅收收入下跌，今年上半年中國一般公共預算赤字達2.06萬億元（人民幣‧下同），計及政府基金預算赤字的1.56萬億元，上半年財政缺口規模逾3.6萬億元，比去年上半年仍擴大半成。

財政部昨公布，上半年一般公共預算收入11.59萬億元，按年跌幅維持2.8%，扣除去年高基數及減稅政策等特殊因素影響，按年僅增約1.5%，其中稅收收入按年減5.6%至9.4萬億元。同時，證券交易印花稅大減54%，而國有土地使用權出讓收入亦跌18.3%，均比今年首5個月跌幅擴大。然而，罰款等非稅收入按年升11.7%，升幅比首5個月有所擴大。

單計6月，全國一般預算收入錄1.9萬億元，中央佔約7,233億元，地方貢獻逾1.17萬億元，後者仍較去年同期下跌2.52%。全國一般預算支出的重擔仍主要來自地方政府，地方政府上月一般預算支出錄2.43萬億元，佔全國相關金額的86.39%。

深圳進出口額2.2萬億新高 不過，內地外貿第一大城市深圳未受海外國家圍堵消息打擾，上半年出口表現再創強勢。昨日深圳海關統計顯示，上半年深圳進出口2.2萬億元，按年增長31.7%，創當地進出口歷史同期新高，穩居同期內地外貿城市之首位，佔內地以至廣東省的比重分別達10.4%及50.4%，其中出口1.41萬億元，狂飆34.9%，也是歷史同期新高；進口則為7,924.5億元，亦增長26.5%。

上半年，深圳對10大貿易夥伴的進出口規模均維持雙位數字增長，東盟、香港及美國為深圳3大貿易夥伴，進出口規模共佔逾四成。

上半年中國地方財政收支仍失衡