摩通料最快月底出招谷內房

中央提出多項針對房地產行業的改革方向，如「加快建立租購並舉的住房制度」、「改革開發融資方式和預售制度」，投行摩根大通估計，當局最快在本月底召開的政治局會議再出招刺激房地產，如果樓盤銷情尤其是樓價轉弱，就會在8月和9月出台更多刺激政策。

財困已久的民營內房、上半年虧損顯著擴大的華夏幸福則另闢蹊徑，據報成功讓部分投資者以本金額一成的價錢把債券甩給一家名為霸州永森的公司，截至上月已解決了近100億元本金的債務，而公司境內債重組也不過是涉及371億元。華夏幸福稱，公司只是協助配合債券轉讓。至於投資者居然願意僅收一成本金，主要是及早套現離場，以免幾年後市道更差時「渣都冇」。