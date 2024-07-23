摩通料最快月底出招谷內房
中央提出多項針對房地產行業的改革方向，如「加快建立租購並舉的住房制度」、「改革開發融資方式和預售制度」，投行摩根大通估計，當局最快在本月底召開的政治局會議再出招刺激房地產，如果樓盤銷情尤其是樓價轉弱，就會在8月和9月出台更多刺激政策。
花旗：僅38%內地人想買樓
市場觀望中央會放甚麼「大招」，內房股昨個別發展，一些受惠貸款市場報價利率（LPR）再被下調，如潤置升1.77%，但面臨清盤呈請的佳兆業集團(01638)卻尾市跳水，收市瀉12.59%。
跟潤置同樣廣被視為「穩陣國企」的中國海外發展(00688)亦跌0.61%，主要是摩根士丹利下調其目標價至14.8元，原因包括樓價持續下滑不利銷售增長和利潤率，並下調其土地儲備等資產淨值的預測。
華夏幸福債券傳一折獲購
然而，國企內房融資尚算順暢，保利置業(00119)的全資附屬公司上海保利置業昨成功發行今年第二期公司債券，本金20億元（人民幣‧下同），以償還有息債務，其中12億元的年期為「3+2」（即5年，3年後保利有權贖回），票面息2.45厘，另外8億元為「5+2」，票面息2.83厘。
財困已久的民營內房、上半年虧損顯著擴大的華夏幸福則另闢蹊徑，據報成功讓部分投資者以本金額一成的價錢把債券甩給一家名為霸州永森的公司，截至上月已解決了近100億元本金的債務，而公司境內債重組也不過是涉及371億元。華夏幸福稱，公司只是協助配合債券轉讓。至於投資者居然願意僅收一成本金，主要是及早套現離場，以免幾年後市道更差時「渣都冇」。
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