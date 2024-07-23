組合拳累人民幣兩周低 融券新規實施滬深股軟

儘管中國人民銀行打出降息「組合拳」，惟有市場人士憂慮今次貨幣政策工具拋出的寬鬆力度不足，加上再次趕在美國聯儲局減息前進一步自行減息，中美息差拉闊下，周一在岸市場的股匯兩市均見受壓。其中，人民幣離岸價更一度低見7.297兌每美元，跌穿7.29水平，創逾兩周新低。

匯價年底或升至7.26 昨日由官方開出的人民幣中間價報7.1335，按日跌20點子，與人民幣在岸價兩連跌，同日下午4時30分即期匯率收報7.2737，亦挫65點子；離岸價跌幅較大，每百港元兌93.46元人民幣。

荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林認為，人行之所以沒有在過去數月採取更積極的貨幣寬鬆政策，很可能是在美元匯率等考慮下，人行首要任務是維持貨幣穩定。美國近期動向加上過去一個月美元略為回落，為人行下調利率提供合適時機。ING預計，今年底人民幣匯價將升至約7.26算。

昨日起，內地上調融券保證金比例的新政正式實施，以收緊借貨沽空業務，但滬深股市3大指數仍未能延續上周五升勢。滬綜指昨日午後更急挫而曾跌逾1%，全日收挫0.61%，報2,964點；深成指及深圳創業板指數亦分別跌0.38%及0.09%。滬市科創50指數則逆市收漲0.34%，報752點。兩市主板全日成交6,565億元（人民幣‧下同），按日略減2%。而外資透過滬深股通轉為淨買入19.73億元。

大摩：A股勝離岸股票 投行摩根士丹利認為，內地近期宏觀經濟形勢可能惡化、地緣政治不確定性上升，以及人民幣匯率走勢均給內地股市帶來挑戰，企業盈利和潛在資金流動存在下行風險。隨着第二季財報進入披露高峰，未來幾周內出現新一輪加速下調收益預期的風險正在升溫。惟大摩繼續認為A股優於離岸股票，主要受惠於來自「國家隊」的流動性支持，以及對匯率波動和地緣政治因素的敏感度低於海外股票。

隨着內地公募基金第二季財報陸續披露，近期頻頻成交放量的滬深300ETF（交易所買賣基金），似乎正是中央匯金入市掃貨的主流目標。另外，上交所昨公布，8月20日發布上證科創板200指數。