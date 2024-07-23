人行連環減息 加大經濟刺激

3指標利率齊削0.1厘 投行：年內降準可期 今年第二季內地經濟增速下滑，穩經濟壓力愈來愈大。中國人民銀行昨日宣布，一次過下調3大指標利率0.1厘，包括調降7天期逆回購利率、常備借貸便利（SLF）政策利率，以及貸款市場報價利率（LPR）也對稱式下調。今次聯動降息隨即收窄中國利率走廊區間，熨平短期市場利率的波動性。惟分析指，即使政府呵護經濟決心明顯，但無論是重要會議提出的改革任務，還是10點子的調降幅度，亦非大刀闊斧的舉措，有投行估計，未來數月內地仍有再減息空間，甚至預計存款準備金率或將降低50點子。

逆回購操作採固定利率 繼7月1日人行預告向一級供應商借入國債、7月8日推出臨時正逆回購之後，人行不負眾望再在周一出招，正式在公開市場調低短期利率，以增加金融支持實體經濟力度。昨日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.8厘，調整至1.7厘，為2023年8月後首次調整，且為優化公開市場操作機制，7天期逆回購操作同日起調整為固定利率、數量招標。

同時，為加強預期管理，人行發布LPR時間提早15分鐘。昨出爐的7月一年期及5年期以上的LPR，也分別降至3.35厘及3.85厘，一舉打破連續4個月不變的悶局。荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林認為，是次利率下調出乎市場預期，相信7天期逆回購利率調整將影響市場短期利率，而LPR調整則反映實體經濟的實際貸款利率，堪稱為6月人行提出貨幣政策框架轉型後的首次重大刺激政策。

本月起可減免MLF抵押品 據人行昨午公告，隔夜、7天、一個月SLF利率即央行的貼現窗利率，亦分別調整至2.55厘、2.7厘、3.05厘，SLF利率降幅與逆回購操作利率調整保持一致。換言之，以7天期SLF利率為上限的中國利率走廊寬度，在超額存款準備金利率為0.35厘不變的情況下，已略為壓縮，勢推動實體經濟融資成本下降。

宋林續指，未來數周，若中期借貸便利（MLF）等其他利率政策隨之下調，今輪利率調整可視為人行正在重塑7天期逆回購操作利率作為主要政策利率的地位。值得留意，為緩解債市供需壓力，人行指，自7月起，有出售中長期債券需求的MLF參與機構，可申請階段性減免MLF抵押品，此舉將有助缺乏適當抵押品的金融機構在新政下獲取融資、淡化MLF利率的政策作用。

在人行連環降息後，中國10年期、20年期及30年期國債孳息率昨均見下行。券商申萬宏源指，降息或令債市孳息率階段性快速下行，惟考慮到人行對長債孳息率快速下行的容忍度較低，不排除人行會通過借入再賣出國債的方式調節長債孳息率。

官媒引述專家稱，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，打破長債孳息率下行與預期轉弱的負向循環，反映中方降息不減捍衞長債孳息率的初心。

渣打料降息陸續有來 除了ING銀行、野村證券料未來數個月還會有至少一次減息空間之外，渣打據報亦推測，內地將在下半年有更多減息舉措，預計下一步將存款利率與公開市場操作利率掛鈎，並發布與公開市場操作利率而非MLF利率掛鈎的LPR定價新指南。大華銀行則估，一年期LPR在今年底料進一步降至3.2厘，而近期尚存有降準50點子的可能性。

不過，野村提醒，今次以逆回購及LPR為雙核心的10點子降息，影響或不大，又指更有效的貨幣政策，是人行敦促商業銀行降低現有按揭貸款利率。

內地7月LPR報價雙降 SLF及逆回購操作利率走勢 中國30年期國債孳息率下行