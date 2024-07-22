股市估市：港股再跌 或下試17100

港股上周延續對上一個星期的突破走勢，正如上周所指，恒生指數在向上突破的同時，亦都明顯突破下方低位，港股所呈現的並非「啟動升勢」，而是「擴大波幅」，因此假如港股沒有較強之催化劑，反覆下跌乃較大機會出現的事。內地重要會議上周閉幕，似乎未有在目前經濟背景下着墨太多，遠水救不了近火之下，對投資市場自是負面。

恒指上周進一步下挫，而前月低位17,376點亦未似有力成為下一支持，如無特別催化劑，指數難免須一試17,100點位置。

據公司指，盈利上升主要由於泡泡瑪特品牌及旗下智識產權（IP）在全球認可度進一步提升，多樣化的產品品類促進集團的收入增長，當中港澳台及海外收入高速增長；與此同時，公司亦持續改善產品成本，加強費用管控，提升盈利能力，在規模效應之下，令公司盈利有所增加。

泡泡瑪特中線上望60元 參考上年度數據，中國以外的業務收入佔比近17%，未來預料將持續提高。據公司官方帳號資料，上半年海外新增門店數目約20家，預料將可繼續利好公司的海外市場業務，從而帶動整體收入。

走勢上，受盈喜帶動，公司股價顯著向上突破，升至2022年的高位，形態上亦在2023年形成平台底部，現價而言，中線可上望阻力位60元，以支持位37元作止蝕參考，有甚高值博率。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）