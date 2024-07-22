匯通天下：英鎊短線料跑贏歐元紐元

美國減息預期升溫，令美匯指數上周曾低見103.66。雖然利率期貨市場預期今年的減息次數約2.5次，但因為市場已充分預期美國9月減息，因此減息預期對美元的負面影響或減退，而美國大選或開始短期推升美元。

美匯指數在2016年特朗普意外勝選後的一個月曾升5%，而美匯由2020年美國大選結果出爐前的一個月亦曾升約3%，或反映當時市場保留對特朗普勝選的市場預期。由於目前選情仍非常有利特朗普，美匯或受惠「紅潮」而在今年大選結果出爐前錄得約5%升幅，3個月內或上試105.8。美匯回升或拖累外幣表現，歐元、加元、瑞士法郎、人民幣及日圓短期壓力較大，但對英鎊、澳元及紐元的影響較微。

通脹高企成減息障礙 英鎊受惠於通脹較高及穩定政局。英國公布的6月消費物價指數（CPI）連續第二個月保持按年升2%，而核心CPI（撇除能源、食品、酒精和煙草）同樣維持按年升3.5%，高過市場預期。服務業通脹持續高企，6月與5月持平在按年升5.7%，同樣高過市場預期，加上7月服務業通脹仍可能因季節性體育賽事，包括歐洲國家盃、板球世界盃等而續高，服務業通脹持續高企或成為英倫銀行8月1日議息會議減息障礙。

另一方面，市場對工黨政府的前景非常樂觀，預期英國有能力應對與疫情遺留下來的財政和社會負擔相關的挑戰，同時也改善與歐盟之間的貿易摩擦，對沖基金率先買入英鎊，其後實貨資金也緊隨其後，並於最近一直成為英鎊的最大淨買家。掉期市場目前預計，英倫銀行直至2025年底共減息1.4厘，與對美國減息預期相似，但比歐洲央行少。

英鎊與歐元的息差方向本已有利英鎊，加上法國政局不穩拖累歐元表現，料英鎊可繼續跑贏歐元，歐元兌英鎊未能升穿0.85後，或重試近5年區間低位0.82至0.828附近。英鎊相對紐元的息差優勢亦利好英鎊兌紐元走勢，英鎊兌紐元已升穿5月1日高位2.126，或可上試2023年8月高位2.1588。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪