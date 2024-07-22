券商點股：迅銷業績可望穩步增長

日本UNIQLO分部收入升 首3季，日本UNIQLO事業分部的收益為7,220億日圓，按年增長1.7%，經營溢利1,278億日圓，按年增長28.3%。第三季度單季業績表現優異，氣溫升高的助益下，主打推出的T恤、BRATOPS、超彈性布料褲受顧客青睞，使得同店銷售淨額增長9%。毛利率按年改善4.1個百分點，歸功於減少折扣促銷以消化庫存，使得折扣率改善。銷售、一般及行政開支佔收益比率按年改善2.1個百分點，因收益增長，使得人事費用、租賃費用及廣告宣傳費用比率下降。

海外UNIQLO事業分部收益為1.29萬億日圓，按年增長17.8%，經營溢利2,219億日圓，按年增長20.6%。內地及香港市場收益下降，經營溢利大幅下降。內地市場由於上年度同期基數較高，民眾消費意願不高，加上天氣不良，商品組成未能滿足顧客所需，銷售情況欠佳。台灣市場收益及經營溢利雙雙大幅增長，南韓收益及溢利雙增長，夏裝銷售強勁。東南亞、印度及澳洲地區錄得收益增長及經營溢利大幅增長。

GU事業分部收益2,464億日圓，按年增長8.1%，經營溢利294億日圓，按年增長14.2%，受惠大眾潮流青睞商品銷售佳，錄得收益增長及經營溢利大幅增長。第三季度期間，包括衞衣型T恤、繭形輕便褲，以及輕型牛仔寬褲等反映全球大眾潮流特色的商品銷售強勁，顯現出事業分部擴展走向全球的潛力。

產品性價比競爭力強 全球品牌事業分部收益1,037億日圓，按年下降2.5%，經營出現虧損3億日圓，上年同期則錄得經營溢利14億日圓。分部旗下Theory業務以美國市場為中心，錄得收益輕微下降，同時因未能有效控制人事費用，導致經營溢利大幅下降。PLST業務因進行改革，店舖數有所減少，錄得收益下降，然而因改善經費結構，經營溢利增長。法國品牌Comptoir des Cotonniers因店舖數減少而錄得收益下降，經費結構改善下，虧損幅度收窄。

基於前3季度綜合業績表現，結合當前匯率走向，迅銷上調全年度業績預測，預測股東應佔溢利為3,650億日圓，較早前預測上調14%。收益預測亦上調1.3%至3.07萬億日圓，經營溢利預測上調5.6%至4,750億日圓。迅銷旗下品牌受消費者歡迎，產品性價比高，未來業績前景繼續樂觀。

宏匯資產管理投資總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份）