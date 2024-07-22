拍賣消息：澄碧邨653呎戶僅130萬推

樓市氣氛轉弱，離島物業價格更低迷。大嶼山澄碧邨一個600多方呎單位僅以130萬元推出拍賣，呎價低於2,000元。

忠誠拍賣本周三將推拍約19項物業，包括上述屋苑13座中層A室，實用面積約653方呎，開價較之前減價約30萬元或約18.8%，呎價僅約1,991元，為項目逾4年以來推拍價最低。

資料顯示，今年同屋苑14座高層A室，以約203.4萬元易手，呎價約3,115元，是次開拍價低逾三成。

同場亦推拍長洲龍仔村61E號一個單位，鄰近建道神學院，實用面積約680方呎，開價僅約250萬元，呎價約3,676元。

何文田天台銀主盤拍賣 另外，環亞物業拍賣將於下周推拍多項物業，部分為另類單位。何文田翠華大廈2座天台A、B、C及D室及頂房，實用面積分別約3,610方呎與約290方呎，屬銀主盤，開價456萬元。

去年該項目3座中層B室，實用面積約1,028方呎，以約1,030萬元賣出，呎價約10,019元。

而多年前旺角新風大樓一個單號天台，實用面積約280方呎，以80萬元易手，呎價約2,857元。

至於曾推拍的筲箕灣雁亭低層B室事故單位，實用面積約267方呎，劈至以199萬元翻拍，呎價約7,453元，較之前低41萬元，減幅約17%。最新開價較銀行估價低約131萬元，差幅約39.7%。