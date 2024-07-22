二手冧價：第一城兩房賣380萬 5年貶三成
二手業主接受現實，紛紛劈價吸客，樓價跌勢加劇。沙田第一城售價連環跌穿「4球」，兩房戶做價跌至380萬元，約5年帳面貶值逾31%。
美聯黃錦瀚稱，上述單位為21座高層D室，實用面積約327方呎，原先叫價400萬元，減價20萬元售出，呎價約11,621元，原業主2019年以556萬元購入，約5年帳面蝕176萬元，上址對下一層單位曾發生事故。而另一伙47座中低層H室，實用面積約304方呎，售價390萬元，呎價約12,829元。
將軍澳日出康城再錄損手個案。香港置業劉浩勤稱，MALIBU第1A座高層D室，實用面積約560方呎，兩房設計，約一年累減共330萬元，以870萬元沽出，呎價約15,536元，約6年帳面虧蝕137萬元，跌價約13.6%。
太古城近20日跌價1.5%
其他藍籌屋苑呎價向下，鰂魚涌太古城三房戶成交，不足20日跌約1.5%。中原張光耀指，單位為寶山閣高層F室，實用面積約691方呎，剛以832萬元沽出，呎價約12,041元，同座高層同室單位，本月初成交價達845萬元。同項目寶安閣高層H室，亦以900萬元成交，呎價約12,748元。
該行馮健平指，荔枝角美孚新邨3期百老匯街72號高層D室，以655萬元成交，呎價約9,304元。祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居2座高層F室兩房戶，約一個月減價80萬元，成交價345萬元，呎價僅約7,684元。
藍籌盤兩日交投增42%
二手樓價回落，中原指，10大屋苑過去周末錄約10宗買賣，按周回升約42.9%，當中零成交屋苑減至4個。
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