二手冧價：第一城兩房賣380萬 5年貶三成

美聯黃錦瀚稱，上述單位為21座高層D室，實用面積約327方呎，原先叫價400萬元，減價20萬元售出，呎價約11,621元，原業主2019年以556萬元購入，約5年帳面蝕176萬元，上址對下一層單位曾發生事故。而另一伙47座中低層H室，實用面積約304方呎，售價390萬元，呎價約12,829元。