產經

新盤成交近3個月高

柏蔚森III昨日進行新一輪銷售。 柏蔚森III昨日進行新一輪銷售。
柏蔚森III昨日進行新一輪銷售。
周末共290宗 柏蔚森III 9日沽254伙
全新盤於周末連環推售，一手成交量回升。市場於剛過去兩日共錄約290宗成交，按周增加約36%，為近3個月交投量最高的周末。新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森III，昨單日售出約68伙，連同上一期計，該系列於9日內累沽逾250伙，套現逾17億元。
柏蔚森III昨日以價單形式推售108伙，銷售流程於上午約9時展開，不少準買家及代理已到場排隊登記，等候即場抽籤。3個揀樓時段中，最先揀樓的S組買家須購買最少兩至9伙，A組買家則須購買一伙兩房或三房單位。
現場所見，A組時段最為踴躍。有代理指，今輪銷售以用家為主，兩房為目標居多。
除了本地及內地買家外，項目吸引外籍買家。發展商指，柏蔚森系列經過兩輪銷售後，共沽出254伙，屬近3年任何連續9日跑道區銷量最高新盤。事實上，該系列項目分3期發展，合共提供1,305伙。
高臨單日套1925萬
九龍區餘貨盤亦不乏承接。資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，昨日連沽兩伙兩房單位，共涉逾1,925萬元。其中A1座22樓B室，實用面積416方呎，成交價約967.3萬元，呎價約23,252元。
豪宅方面，嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外，日前招標售出3座地下A室花園特色戶，實用面積4,176方呎，四房四套房間隔，連同一個車位以1.8億元成交，呎價約43,103元。
柏蔚森系列於9日內共套現逾17億元。柏蔚森系列於9日內共套現逾17億元。
柏蔚森系列於9日內共套現逾17億元。
來自非洲剛果的Kiri Kiri買入柏蔚森III兩房單位打算自住，鍾情項目森林浴主題。來自非洲剛果的Kiri Kiri買入柏蔚森III兩房單位打算自住，鍾情項目森林浴主題。
來自非洲剛果的Kiri Kiri買入柏蔚森III兩房單位打算自住，鍾情項目森林浴主題。
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