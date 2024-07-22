新盤成交近3個月高
周末共290宗 柏蔚森III 9日沽254伙
柏蔚森III昨日以價單形式推售108伙，銷售流程於上午約9時展開，不少準買家及代理已到場排隊登記，等候即場抽籤。3個揀樓時段中，最先揀樓的S組買家須購買最少兩至9伙，A組買家則須購買一伙兩房或三房單位。
現場所見，A組時段最為踴躍。有代理指，今輪銷售以用家為主，兩房為目標居多。
除了本地及內地買家外，項目吸引外籍買家。發展商指，柏蔚森系列經過兩輪銷售後，共沽出254伙，屬近3年任何連續9日跑道區銷量最高新盤。事實上，該系列項目分3期發展，合共提供1,305伙。
高臨單日套1925萬
九龍區餘貨盤亦不乏承接。資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，昨日連沽兩伙兩房單位，共涉逾1,925萬元。其中A1座22樓B室，實用面積416方呎，成交價約967.3萬元，呎價約23,252元。
豪宅方面，嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外，日前招標售出3座地下A室花園特色戶，實用面積4,176方呎，四房四套房間隔，連同一個車位以1.8億元成交，呎價約43,103元。
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