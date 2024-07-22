柏蔚森III昨日以價單形式推售108伙，銷售流程於上午約9時展開，不少準買家及代理已到場排隊登記，等候即場抽籤。3個揀樓時段中，最先揀樓的S組買家須購買最少兩至9伙，A組買家則須購買一伙兩房或三房單位。