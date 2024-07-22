簡訊一覽
●舜宇光學(02382)發盈喜，預告今年上半年純利介乎10.48億至10.91億元人民幣，按年增長1.4至1.5倍，主要由於智能手機市場復甦，產品組合改善令手機鏡頭和手機攝像模組的出貨量按年增加、平均售價上升及毛利率提升。
●康龍化成(03759)預告，今年上半年純利1.05億至1.14億元（人民幣‧下同），按年增長34至45%，但實際上收入最多按年倒退3%至54.7億元，扣除非經常性損益後的淨利潤4.45億至4.82億元，按年倒退36至41%。不過，上半年新簽訂單金額亦按年增長超過15%。
●思摩爾國際(06969)公布，其美國客戶R.J. Reynolds Vapor Company有7款新型煙草產品、6款煙草口味封閉式電子煙彈獲批營銷許可令。
●TCL電子(01070)今年第二季TCL電視全球出貨量達668萬部，按年增長12.9%；上半年累計1,252萬部，按年增長9.2%，其中65吋及以上的出貨量按年增長14.5%，75吋及以上的出貨量按年增長34.5%，兩者出貨量佔比升至35.4%。
●聲通科技(02495)董事會通過實施H股全流通的議案，擬將700萬至2,000萬股未上市股份轉換為香港上市的H股。
●新耀萊國際(00970)向楊雲及李展程合共配售逾7,487萬股，相當於目前已發行股份數目約19%或經擴大已發行股份總數約15.97%，配售價為每股0.64元，較上周五收市價折讓約18.99%，預計淨籌4,640萬元。
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