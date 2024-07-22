小知識：消費新趨勢不可不知

隨着新世代的消費模式改變，除了末日消費之外，近年冒出了一些新詞彙來形容新形態，如「反向消費」、「多巴胺經濟」和「躺平主義」，大家不可不知！

反向消費追求性價比 「反向消費」可說是相對理性的消費模式，其核心理念是追求性價比，更注重消費體驗、產品或服務的實用性與耐用性，而非盲目追求品牌與奢侈品。這種模式奉行者的消費特點，是會購買一些折扣商品，且倡導共享經濟和二手交易，是一種追求永續和環保理念的體現。

多巴胺經濟使錢求快樂 多巴胺是我們的大腦內，一種能夠帶給人快樂的神經傳導物質。「多巴胺經濟」意指以個人愉悅為目標的消費情緒，特別是年輕的消費者，購物時尤其注重情緒價值的商品。但這種模式對零售業來說是一項巨大挑戰，考驗商家如何讓商品性價比變得更高。

躺平主義主張無欲無求 「躺平」是一種無欲無求的心態，強調只維持最低生存標準，拒絕成為被資本家剝削的奴隸，具體內容包括「不買房、不買車、不結婚、不生育、不消費」。這種處於低欲望的年輕人，不願意在大公司裏競爭，寧願減少自己的消費，選擇做一些「能夠維生」但自己喜愛的工作。