末日消費勢釀財務危機

96%美國人憂經濟狀況 近三成肆意揮霍 末日消費是近年新生代興起的消費者思維模式，對當前經濟及財務狀況感到焦慮，進而採取消極心態，肆意揮霍，購買奢侈品來尋求短暫快樂。這種情形雖然在美國年輕人中較普遍，但香港的年輕人也正身處高樓價、高物價年代，部分人對未來感到絕望，末日消費成為新的紓壓方式。更值得思考的是，這種消費方式大多以「先買後付」來進行，長此下去可能會造成財務困難，未收減壓之效，卻可能先墮進借貸度日的深淵。

當經濟狀況不穩定時，人們大多會減少支出，但如今愈來愈多年輕一代卻做出相反舉動。個人財務機構Intuit Credit Karma一份報告發現，96%美國人擔心當前的經濟狀況，同時有近三成表示正在處於末日消費狀態。

半數關心通脹生活成本增 報告顯示，27%美國人都承認自己採取末日消費模式；這種末日消費現象在年輕一代中，Z世代（泛指1990年代中期至2010年代初期出生一代）和千禧世代（泛指1981至1995年代出生的人）比例各佔35%及43%。

報告顯示，受訪美國人最關心的一些問題包括通貨膨脹（56%）、生活成本增加（50%）、住房負擔（23%）。對於經濟不景氣可能帶來的影響，48%人擔心沒有足夠金錢購買必需品，其次是怕負債（34%），以及沒有足夠金錢花在能帶給他們快樂的事情（30%）。

除了對於宏觀環境的憂慮，年輕一代也擔心當前的經濟將會影響他們未來的就業和收入潛力。23%的Z世代受訪者稱，他們最擔心缺乏高薪工作或薪資下降（21%）和整體工作保障（16%）。

千禧及Z世代最焦慮財政 三分之二人承認，當前的經濟狀況讓他們對自己的財務狀況感到焦慮，其中Z世代和千禧世代最有可能感到財務焦慮（71%）。

據美國紐約聯邦儲備銀行的家庭債務與信貸季報，今年第一季美國家庭債務總額上升至17.7萬億美元，達到創紀錄水平，反映出愈來愈多借款者掙扎於償還債務，不排除是末日消費者為了紓壓，不惜讓自己負上龐大負債。

報告於總結中提到，人們以末日消費盲目地購物，期望緩解對經濟和其他事項的擔憂，但卻可能會損害他們的財務狀況。因此，報告建議這些消費者採取措施重回正軌，如評估個人財務狀況、制訂支出計劃及養成更好的消費習慣等。